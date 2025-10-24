Войната в Украйна:

Унгария пробва да заобиколи санкциите на САЩ срещу руския петрол, Орбан не казва как (ВИДЕО)

Унгария работи по намирането на начин да заобиколи санкциите на САЩ срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", заяви на 24 октомври премиерът на страната Виктор Орбан, считан за един от най-близките до Кремъл евролидери. Той обаче не даде никакви подробности за това какви са плановете на Будапеща. Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи в сряда санкции срещу Русия за първи път през втория си мандат, опитвайки се да окаже натиск върху Москва да се съгласи на примирие в Украйна. Наказателните мерки засягат и дружества, в които "Лукойл" и "Роснефт" имат 50% или повече дялово участие.

Действията на Тръмп доведоха до повишаване на цените на петрола и оставиха въпросителни за Унгария и Словакия, които са най-големите купувачи на руски нефт в Европейския съюз. Те успяха да си осигурят изключения от ограниченията на ЕС.

Още: Българската рецепта за спасение на "Лукойл Нефтохим": В Германия вече опитаха и не става

Орбан е разговарял с държавната MOL

Орбан заяви, че е разговарял с унгарската нефтена и газова компания MOL относно санкциите.

„Работим върху това как да заобиколим тази санкция“, заяви той в интервю за държавното радио Kossuth, цитиран от Reuters.

Рафинериите на MOL в Унгария и Словакия, които са с общ капацитет за преработка на 14,2 милиона тона суров петрол годишно, разчитат на руския нефт, транспортиран по тръбопровода „Дружба“.

Словашкото подразделение на MOL - Slovnaft, заяви в четвъртък, че анализира възможния ефект върху дейността си от санкциите на САЩ, които трябва да влязат в сила по-късно през ноември.

Още: След два пожара в заводи за руски петрол в Европа: кремълската пропаганда си измисли трети (ВИДЕО)

Държавната компания на Унгария вече имаше проблеми с доставките

Миналата година MOL срещна проблеми с доставките, когато Украйна наложи санкции на "Лукойл". Компанията сключи сделки за придобиване на собственост върху засегнатите количества суров нефт на границата между Беларус и Украйна, за да поддържа потоците.

Още: Цената на петрола с изненадващ завой на фона на санкциите срещу Русия

