28 август 2025, 09:53 часа 0 коментара
Докато ние издирваме черния леопард: Тигър отмъкна улова на рибари (ВИДЕО)

Докато у нас издирват къде ли не черния леопард, в Русия тигър си похапна вкусно с прясно уловена риба. Това стана в град Приморие, където голямата котка се приближил до рибари, взел им кофата с риба и спокойно си тръгна. На видеото, качено в социалната мрежа "X" се вижда как животното седи и гледа рибарите, а след това спокойно взима кофата с риба и изчезва в гората. 

В търсене на голямата черна котка

Голямата черна котка, за която се предполага, че е леопард, се появи вчера в Силистренско. След издирването в Шумен, имаше сигнал и от района на Разград, а на 25 август в районното управление в Тутракан е подаден сигнал от мъж, който е забелязал хищното животно в нивите между селата Търновци и Богданци. Леопардът е забелязан и на 3 км разстояние от къщи.

През юни черният леопард предизвика масово издирване около „Шуменско плато”, стигна се до блокиране на входове, КПП-та, използване на дронове, фотокапани и стръв в опит да бъде заловено дивото животно, но без успех.

За да се гарантира безопасността на гражданите, по обед предстои областният управител на Силистра да издаде заповед, с която да регламентира действията на властите. В четвъртък кризисен щаб ще заседава в Тутракан.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
