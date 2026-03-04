Домът ви не е толкова чист, колкото мислите – вижте какво пропускате

Винаги ще има места в дома ви, които няма да блестят от чистота, колкото бихте искали, независимо дали това е защото ръцете ви са постоянно заети, защото ги забравяте или комбинация от двете. И все пак, ако се постараете да обръщате внимание на тези места поне веднъж месечно, това може да доведе не само до по-чист дом, но и до по-здравословна среда.

Дръжките на вратите, ключовете за осветление, държачите за четки за зъби и микровълновите печки изглеждат като очевидни претенденти, нали? Според експертите по почистване има още шест неочаквани неща, които трябва да почиствате месечно. От тази статия ще разберете кои места ви съветват да не оставяте на заден план.

Перките на вентилатора

Перките на вентилаторите на тавана (и не само) – особено тези в спалните – са сред първите неща, които София Мартинес, изпълнителен директор на фирма за чистота, почиства по време на месечното си почистване. „Когато вентилаторът се използва, прахът не се задържа на мястото си. Той се вдига във въздуха и се утаява из цялата стая, по леглото и други повърхности“, казва тя. „Това е проблем и за всеки, който има алергии или астма.“

Тя препоръчва да избърсвате перките веднъж месечно с микрофибърна кърпа, за да намалите праха и да поддържате въздуха в дома си по-свеж.

Вашите пособия за почистване

Микрофибърната кърпа, която сте използвали, няма да ви е от голяма полза, ако не е била прана от известно време. Ето защо Сара Макалистър, основател и изпълнителен директор на почистваща фирма, казва, че е важно да освежавате пособията си за почистване месечно.

„Мопове, гъби, четки… Ако са мръсни, просто разнасяте бъркотията наоколо“, обяснява тя. „Дезинфекцирайте редовно инструментите си и изхвърляйте това, което е захабено.“

Части на пералнята

Пералните машини наистина перат дрехите ви, но за съжаление не се перат сами. Алиша Соколовски, президент и главен изпълнителен директор на компания за почистващи препарати посочва, че отделението за перилен препарат и гумените уплътнения на вашата пералня могат да станат доста замърсени.

„Натрупването на перилен препарат, мухъл и плесен могат да се натрупат много лесно в чекмеджетата и гумените уплътнения“, казва Соколовски. „Месечното почистване помага за предотвратяване на миризми и гарантира, че прането ви не се пере в замърсена пералня.“

Капаци на кошчета за боклук

Според Мартинес, едно от най-често пренебрегваните места е капакът на кошчето за боклук, както и вътрешният ръб. Въпреки че вероятно сменяте торбичката всяка седмица, все пак остават остатъци.

„Виждала съм лепкави разливи и дори остатъци от храна, оставени около вътрешния ръб, и с течение на времето мръсотията и разливите се превръщат в лоши миризми и приютяват бактерии“, казва тя. „Около веднъж месечно препоръчвам цялостно почистване както на капака, така и на вътрешния ръб с гореща сапунена вода. Просто го подсушете напълно, преди да добавите нов чувал.“

Вашият телефон

Проучване на Университета на Аризона установи, че средностатистическият мобилен телефон има 10 пъти повече микроби от тоалетната чиния.

„Телефонът ви е навсякъде с вас (включително в банята!) и събира всичко - от кожни мазнини до микроби и кой знае какво от обществени места“, разсъждава Макалистър. „Седмичното му избърсване е идеално, но поне месечното почистване с дезинфектант, безопасен за екрани, помага за предотвратяване на кожни обриви и пренасяне на бактерии.“

Торбички за многократна употреба за хранителни стоки

Кога за последен път избърсахте или изпрахте торбичките си за многократна употреба? Има голяма вероятност отговорът да е никога. „Тези торбички често влизат в контакт с количките за пазаруване в магазините за хранителни стоки, багажниците на колите и кухненските плотове – и рядко се перат“, казва Соколовски. „С течение на времето те могат да съдържат бактерии от сурова храна и обществени повърхности.“

Месечното измиване и избърсване на тези 6 неща може да намали риска от кръстосано замърсяване във вашия дом.

