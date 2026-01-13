Направете това, ако сте забравили мокрите дрехи в пералнята

Представете си следното: бързате за работа и се сещате, че снощи сте хвърлили дрехи в пералнята. Нямате време да ги прехвърлите в сушилнята сега, така че планирате да се заемете с тях по-късно. След това се прибирате у дома след работа, готови да се заемете с прането, само за да забележите, че дрехите ви са развили миризма на мухъл. Трябва ли да ги хвърлите в сушилнята с няколко допълнителни чаршафи, за да прикриете миризмата им, или да ги перете отново?

Къде е най-добре да се слага прах за пране - в барабана или в отделението на пералнята

Това е сценарий, в който всички сме се озовавали поне няколко пъти. И за съжаление, съществува такова нещо като оставяне на дрехите влажни в пералнята твърде дълго. Ако са стояли повече от осем до дванадесет часа, вероятно трябва да ги перете отново.

Добавете 2 супени лъжици в барабана вместо омекотител - прането ухае, а пералнята е чиста

Проблемът с оставянето на дрехите в пералнята за повече от няколко часа е, че те могат да развият мухъл или плесен, което може да им придаде миризма на мухъл. (Ето защо хвърлянето на мокри дрехи в коша за пране е лоша идея .) Най-добрият начин да определите дали дрехите ви се нуждаят от повторно пране е да ги помиришете. Ако имат миризма на мухъл, изперете ги отново. Ако не усетите нищо неприятно, продължете и ги прехвърлете в сушилнята.

Още: Девет живота: Котка оцеля след 10 минути в пералнята (ВИДЕО)

Какво да направите, ако сте оставили мокри, мухлясали дрехи в пералнята

Най-лесният начин да се справите с миризмата на дрехи, които са стояли влажни твърде дълго, е да ги изперете отново. Просто ги пуснете на цикъл на пране с обичайния си перилен препарат. Има много трикове за пране, които ще оставят дрехите ви да миришат свежо , но ако се притеснявате, че миризмата на мухъл няма да изчезне с обикновено пране, добавете 1 чаша бял дестилиран оцет към цикъла на изплакване или половин чаша сода бикарбонат към цикъла на пране, за да неутрализирате миризмите. Не забравяйте, че е добре да оставите дрехите си в пералнята за няколко часа, но ако ги оставите там толкова дълго, че развият миризма на мухъл, хвърлянето им в сушилнята само ще задържи тази миризма. Жизненоважно е първо да ги почистите отново.

Още: Как правилно да перете вълнени дрехи

Тъй като пералните машини могат да развият мухъл или плесен, когато са оставени влажни за продължителен период (което може да допринесе за лошата миризма на дрехите ви), направете тест за помирисване, след като пералнята е празна. Ако мирише на мухъл или показва признаци на плесен, тя трябва да се почисти. Най-добрият начин за почистване на пералнята зависи от това дали е с предно или горно зареждане, но за да опростите процеса, помислете за закупуване на лесни за употреба таблетки за перални машини. Тези таблетки се разтварят във вода, освобождавайки съставки за премахване на замърсявания и дезодориране на пералнята, така че тя да бъде свежа и готова за следващото пране.