Есенна умора и лошо настроение: 10 доказани начина бързо да върнеш енергията си

Настъпването на есента и наближаването на зимата може да доведе до повишена умора или сезонна депресия. Тези явление могат да се обяснят с различни фактори. Има обаче определени навици и действия, които можете да предприемете, за да се справите с тях и да ги държите под контрол.

На какво се дължи сезонната умора

С настъпването на есента настъпват дъжд, студ и по-къси дни, често съпроводени с нарастваща умора. Медицинският специалисти обясняват тази умора с:

Намаляване на физическата активност: Метеорологичните условия водят до пренебрегване на спорта, въпреки че е от съществено значение за качествения сън.

Нарушение на циркадния ритъм: Излагането на естествена светлина е от решаващо значение за вътрешната ни синхронизация. Не забравяйте редовно да излизате навън, за да дишате чист въздух.

Забавяне на секрецията на мелатонин: При по-малко светлина производството на мелатонин намалява, което води до сънливост и силна умора.

Намаляване на серотонина: Този невротрансмитер регулира настроението. Неговият дефицит, свързан с липса на светлина, влияе върху настроението и енергията.

За щастие, има начини да се противодейства на тези нежелани ефекти на есента.

Решения за справяне с есенната умора

Можете да облекчите умората, причинена от намаляващата светлина. Излизането навън ежедневно, дори по време на почивка от работа, е полезно.

Избягвайте мозъчна стимулация вечер, за да се подготвите за сън. Светлинната терапия, която използва устройства, имитиращи дневна светлина, е друга възможност, както и приемът на добавка с витамин D.

10 съвета за борба със сезонната депресия

Включи светлината

Светлинната терапия може да бъде много ефективна терапия. Тя включва излагане на определена лампа за 20 до 30 минути всяка сутрин или излагане на най-малкия лъч естествена слънчева светлина.

Движение

През зимата често предпочитаме да се свиваме под одеяла, вместо да обуем маратонките си. Редовната физическа активност обаче помага за освобождаването на ендорфини, хормоните на щастието, които ни помагат да се чувстваме добре в тялото и ума си.

Яжте храни, богати на витамини

Балансираната диета влияе върху настроението. Осигуряването на всички хранителни вещества, необходими за правилното функциониране на тялото ви, ви помага да останете във форма и в добро настроение. Някои храни, съдържащи триптофан, аминокиселина, която влияе върху настроението, са особено препоръчителни. Той се намира в мазната риба, бананите и бадемите.

Проветрете къщата

Проветряването на дома ви не само освежава въздуха и го прави по-здравословен, но има и допълнителното предимство да е ободряващо, особено през зимата. Отворете прозорците във всяка стая за около десет минути и пуснете свежия въздух да влезе.

Насладете се на зимните удоволствия

Четене на книга край огъня, сгряване с горещ шоколад и други. Наслаждаването на зимните удоволствия ви помага да се примирите със сезона и следователно ограничава риска от развитие на меланхолия.

Консумирайте омега-3

В някои скандинавски страни, включително Исландия, сезонната депресия се наблюдава рядко. Някои изследователи отдават това явление на високата консумация на риба, която е особено богата на омега-3 мастни киселини, хранителни вещества, които изглежда се борят с депресията. Въпреки че няма проучвания, доказали, че омега-3 мастните киселини помагат за намаляване на риска от сезонна депресия, не е зле да ги включите в менюто.

Слушайте музика

Музиката успокоява душата... и духа. За да се преборите със сезонната депресия, няма нищо по-хубаво от създаването на плейлист „за добро настроение“ с летни хитове и закачливи песни, които ще разведрят ушите ви и ще повдигнат настроението ви.

Отидете на кино

Тъмните кина и големите екрани ви позволяват напълно да се откъснете от времето, което е хубаво, когато дъждът и студът се съчетават. Вместо да прекарате деня в гледане на дъжда и да се чувствате депресирани, е по-добре да отидете на кино. Топлата атмосфера веднага ще подобри настроението ви.

Заложете на жълт кантарион

Жълтият кантарион е растение с антидепресантни свойства. Трябва да се приема в началото на есента, за да се предотврати сезонна депресия. Жълтият кантарион обикновено се консумира като билков чай, в комбинация с валериана и пасифлора, две растения със седативни свойства, които насърчават релаксацията.

Направете магнезиева терапия

Магнезият ни помага да поддържаме форма и добро настроение. Той е особено препоръчителен в случаи на умора и липса на енергия. Съдържа се главно в бобовите растения, сушените плодове, пълнозърнестите храни и тъмния шоколад.