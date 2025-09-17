Ето кога местим стрелките на часовника тази есен

В края на октомври отново ще преместим стрелките на часовниците. Промяната от лятно към зимно часово време засяга не само ежедневието ни, но и здравето, настроението и работоспособността. Ето кога ще се случи тази смяна и как най-лесно да се адаптираме към нея.

Кога сменяме часа

Лятното часово време приключва на 26 октомври, когато в 4:00 часа ще върнем стрелките на часовниците с един час назад. От октомври до март използваме астрономическото часово време, тоест зимното. За да се използва оптимално съвпадението между светлата част на деня и активните часове на работещите и учащите се, се въвежда лятното часово време. Тази промяна би следвало да намали разходите за електроенергия.

Местенето на стрелките на часовника в Европа е въведено през 1976 г. по предложение на Франция. В България тази практика е въведена през 1979 г. съгласно постановление на Министерския съвет, а лятното часово време влиза в сила всяка година в последната неделя на месец март.

През септември 2018 г. Европейската комисия предлага смяната на времето да се случи за последно, а държавите членки сами да изберат дали искат да останат на зимно, или на лятно часово време. Прекратяването на смяната на часа у нас засега е замразено.

Въздействие върху здравето

Сезонната смяна на часовото време напред и назад може да наруши биологичния часовник на тялото, казва д-р Лоис Кран, експерт по медицина на съня. Промяната на часовника от лятно към стандартно време може да повлияе на способността на човек да се концентрира или да обръща внимание на детайлите.

„Проучванията, направени на различни континенти, показват, че процентът на катастрофите с моторни превозни средства се увеличава след смяната на часовниците в много различни части на света“, казва д-р Кран.

Голяма част от жените се оплакват от проблеми със съня, концентрацията, увеличаване нивата на стрес и намаляване на работоспособността.

Как да се справим с промяната

Заедно със смяната на часа намалява и времето, в което можем да се радваме на слънцето. Ако се борите с тъмнината, д-р Кран предлага да включите светлините, когато се събудите за първи път, и да помислите за светеща кутия. Упражненията са друг начин да се приспособите към промяната. „Упражненията помагат, като сигнализират на тялото, че е време да се раздвижи сутрин. Също така, водете възможно най-здравословен начин на живот.“

След смяната на часа в неделя сутрин, най-късно в понеделник ще усетим смяната на времето, когато се включи алармата за събуждане. В резултат на това се появяват проблеми със заспиването и продължителността на съня, умора, неудовлетвореност, а понякога и загуба на апетит. Те могат да продължат с дни или дори седмици, тъй като организмът ни се нуждае от време, за да свикне с промяната.

Ето няколко практични мерки за по-лесно адаптиране:

Променете режима си на сън в петък: ако ежедневието ви го позволява, легнете си по-рано в петък вечер и започнете съботния ден по-рано.

Събуждане с дневна светлина: бавно просветляващата дневна светлина ще ви събуди леко и естествено.

Не подремвайте по обяд през първата седмица след промяната.

Вечеряйте нещо леко и избягвайте обилната храна, за да дадете възможност на организма да се подготви за сън.

