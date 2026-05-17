Шефът на "Евровизия" хвърли бомбата, че Русия може да се върне, и малко след това се отметна (ВИДЕО)

Позиция на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) относно песенния конкурс "Евровизия" предизвика реакции на шок сред феновете и медиите, след като главният изпълнителен директор подусна, че Русия може отново да се завърне в конкурса.

Мартин Грийн, изпълнителният директор на "Евровизия", заяви пред журналиста Пабло О'Хана, че завръщането на Русия "теоретично" е възможно, отбелязвайки, че предишното изключване на страната е произтичало единствено от опасения относно държавния ѝ радио- и телевизионен оператор VGTRK и липсата на независимост от Кремъл.

"Тогава попадате в наистина трудна територия на правене на много субективни ценностни преценки", обясни Грийн, подчертавайки, че забраната е технически въпрос, а не морална позиция срещу продължаващата война в Украйна.

Още: Хотелите и ресторантите ще са пълни: Прогнози, че домакинството на "Евровизия" ще донесе стотици милиони евро за България

В последствие, след вълната от негативни коментари, Грийн уточни, че явно не е бил разбран правилно и тълкуванието на изказването му е недоразумение. Той беше категоричен, че не се водят никакви разговори за връщане на Русия на "Евровизия".

Martin Green responds to his comment about Russia’s potential participation in eurovision pic.twitter.com/LqnlWCU59G — Matt United (@MattESCunited) May 16, 2026

Негативната реакция

Коментарите му предизвикаха особено остри критики от срана на британските депутати. Депутатът от Либералните демократи Том Гордън определи позициите на Грийн като "зашеметяващи и изумителниИ и заяви, че те са акт на "морално малодушие". Също така той предупрежди, че ценностите на EBU в момента изглеждат по-скоро условни, отколкото принципни.

"Милиони вярваха, че EBU е на страната на Украйна. Сега разбираме, че това е било просто технически въпрос", коментира Гордън, наричайки потенциалното завръщане на Русия "ужасяващо предателство на нашите съюзници".

Още: Кметът на Бургас: Заявявам категоричното желание за домакинство на "Евровизия"

Депутатът от Лейбъристката партия Джош Нюбъри също осъди коментарите, твърдейки, че Грийн "е разрушил собствения си аргумент", като е разкрил, че забраната за Русия няма нищо общо с ценности или принципи. И двамата депутати настояват за разяснения, за да се гарантира, че Русия няма да бъде допусната отново, докато конфликтът в Украйна продължава.

Развитието подчертава нарастващото напрежение между самооценката на "Евровизия" като неутрална културна сцена и геополитическите реалности около нейните участници - напрежение, което сега се разиграва пред милиони зрители преди конкурса през 2027 г., който след победата на DARA ще се проведе в София.

За участието на Израел

Допълнително утежняващо обствоятелство в спора е участието на Израел в тазгодишния конкурс. 5 национални телевизионни оператора се оттеглиха в знак на протест срещу военната кампания на Израел в Газа, а самото изпълнение в залата беше посрещнато с освирквания.

Грийн защити решението Израел да участва, заявявайки, че в момента няма "глобален консенсус" относно Израел и организаторите трябва внимателно да преценят сложните политически реалности.