Войната в Украйна:

Шефът на "Евровизия" хвърли бомбата, че Русия може да се върне, и малко след това се отметна (ВИДЕО)

17 май 2026, 17:38 часа 506 прочитания 0 коментара
Снимка:
Шефът на "Евровизия" хвърли бомбата, че Русия може да се върне, и малко след това се отметна (ВИДЕО)

Позиция на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) относно песенния конкурс "Евровизия" предизвика реакции на шок сред феновете и медиите, след като главният изпълнителен директор подусна, че Русия може отново да се завърне в конкурса.

Мартин Грийн, изпълнителният директор на "Евровизия", заяви пред журналиста Пабло О'Хана, че завръщането на Русия "теоретично" е възможно, отбелязвайки, че предишното изключване на страната е произтичало единствено от опасения относно държавния ѝ радио- и телевизионен оператор VGTRK и липсата на независимост от Кремъл.

"Тогава попадате в наистина трудна територия на правене на много субективни ценностни преценки", обясни Грийн, подчертавайки, че забраната е технически въпрос, а не морална позиция срещу продължаващата война в Украйна.

Още: Хотелите и ресторантите ще са пълни: Прогнози, че домакинството на "Евровизия" ще донесе стотици милиони евро за България

В последствие, след вълната от негативни коментари, Грийн уточни, че явно не е бил разбран правилно и тълкуванието на изказването му е недоразумение. Той беше категоричен, че не се водят никакви разговори за връщане на Русия на "Евровизия".

Негативната реакция

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Коментарите му предизвикаха особено остри критики от срана на британските депутати. Депутатът от Либералните демократи Том Гордън определи позициите на Грийн като "зашеметяващи и изумителниИ и заяви, че те са акт на "морално малодушие". Също така той предупрежди, че ценностите на EBU в момента изглеждат по-скоро условни, отколкото принципни.

"Милиони вярваха, че EBU е на страната на Украйна. Сега разбираме, че това е било просто технически въпрос", коментира Гордън, наричайки потенциалното завръщане на Русия "ужасяващо предателство на нашите съюзници".

Още: Кметът на Бургас: Заявявам категоричното желание за домакинство на "Евровизия"

Депутатът от Лейбъристката партия Джош Нюбъри също осъди коментарите, твърдейки, че Грийн "е разрушил собствения си аргумент", като е разкрил, че забраната за Русия няма нищо общо с ценности или принципи. И двамата депутати настояват за разяснения, за да се гарантира, че Русия няма да бъде допусната отново, докато конфликтът в Украйна продължава.

Развитието подчертава нарастващото напрежение между самооценката на "Евровизия" като неутрална културна сцена и геополитическите реалности около нейните участници - напрежение, което сега се разиграва пред милиони зрители преди конкурса през 2027 г., който след победата на DARA ще се проведе в София.

За участието на Израел

Допълнително утежняващо обствоятелство в спора е участието на Израел в тазгодишния конкурс. 5 национални телевизионни оператора се оттеглиха в знак на протест срещу военната кампания на Израел в Газа, а самото изпълнение в залата беше посрещнато с освирквания.

Грийн защити решението Израел да участва, заявявайки, че в момента няма "глобален консенсус" относно Израел и организаторите трябва внимателно да преценят сложните политически реалности.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Евровизия Евровизия 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес