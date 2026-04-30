Най-суровото място на Земята се превърна в безкраен килим от цветя (ВИДЕО)

30 април 2026, 6:55 часа
Снимка: Wikimedia Commons
Долината на смъртта разцъфна в невиждано великолепие за първи път от 10 години. Рядкото явление в Калифорния последва след рекордни зимни дъждове, превръщайки суровия пустинен пейзаж в килим от цветя.

Долината на смъртта е класифицирана като пустиня, но за разлика от други северноамерикански пустини, тя не е дом на красиви кактуси. Екстремната топлина и високата соленост на долината не са благоприятна среда за повечето растения, но тя далеч не е лишена от живот.

Виолета Иванова Отговорен редактор
