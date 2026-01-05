Защо с напредването на възрастта ни се струва, че годините минават по-бързо?

Светът е пълен с въпроси, на които ни е трудно да намерим точен отговор и, преди всичко, такъв, който да ни звучи напълно убедително. Един от тези въпроси е свързан с времето, по-конкретно защо годините изглеждат сякаш минават по-бързо, колкото повече остаряваме. Карлос Сеналмор, специалист по психиатрия, сподели видео в социалните си мрежи, в което обяснява какво казва неврологията по този въпрос.

Снимка: iStock

"Това е доста добре проучено и има общо с факта, че когато мозъкът ни повтаря едни и същи рутинни действия, един и същ начин на живот, когато сме в това "колело на хамстера", той преминава в режим на автопилот. Започва да действа по автоматичен начин, за да спести енергия", обяснява Карлос Сеналмор за мозъка.

"Тъй като вече знаете много добре какво трябва да правите, пренасочвате енергията си към други неща. Това също означава, че се генерират по-малко спомени от тези етапи от живота ви, защото мозъкът не се нуждае да запомня какво се е случило, тъй като вече го е усвоил", добави експертът, изяснявайки причините, поради които се случва това явление. Тогава имаме усещането, че животът е минал много бързо, че всъщност не сме направили много неща през тази година. И са се създали по-малко паметни маркери. И макар че не ви приканвам да се обсебите от новостите и да се обсебите от това да правите хиляди нови неща през цялото време, аз ви предавам това, което знаем", заключава той.

По този начин, ако животът ви е едно и също повторение и правите едно и също нещо през цялото време, за мозъка ви ще изглежда, че сте живели по-малко, отколкото ако се осмелите да изпитате нови неща или ако се предизвикате с нетипични за вас дейности, далеч от ежедневието ви, и рискувате да научите нови аспекти, които са ви били непознати, пише "Marca".

