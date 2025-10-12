Интервално ходене: 3-минутна японска техника на ходене с по-големи ползи от джогинга

Тази техника подходяща ли е за всеки?

Японски изследователи разкриха метод за „интервално ходене“, който потенциално изгаря повече мазнини от джогинга. Тази техника включва редуване на три минути бързо ходене с три минути бавно ходене в продължение на 30 минути. Тази техника активира аеробните и анаеробните системи, предизвиква прекомерна консумация на кислород след тренировка и стимулира митохондриалната активност.

Експерти: Това упражнение укрепва сърцето и имунната система

Може да звучи трудно за вярване, но ходенето може да изгаря повече мазнини от джогинга, когато се прави по „японския начин“. Тази нова фитнес тенденция, наречена „Интервално ходене“, е разработена от професори в университета Шиншу в Япония и се превърна в нов фаворит сред фитнес ентусиастите.

Какво е Японска техника на ходене

Интервалното ходене е научно разработен метод за упражнения, при който вместо небрежна разходка се редува комбинация от бързо ходене и ходене с бавно темпо. Техниката следва прост ритъм:

3 минути бързо ходене

3 минути бавно ходене

Повтаряне на цикъла в продължение на 30 минути

Д-р Хироши Норе, един от професорите, разработили този метод, казва, че тази техника е предназначена да направи ходенето по-полезно за изгаряне на мазнини и сърдечно-съдово здраве, особено за хора със заседнал начин на живот и възрастни хора.

Редуването между бързо и бавно темпо е това, което прави тази техника специална. Тази техника активира аеробните и анаеробните системи, задейства свръхконсумация на кислород след тренировка (EPOC) и стимулира митохондриалната активност.

Бързите интервали повишават сърдечната честота и изгарят мазнини, докато бавните фази позволяват възстановяване, но поддържат метаболизма повишен.

Ефект на последващо изгаряне (EPOC), което означава, че тялото ви продължава да гори калории часове след разходката.

Активираните митохондрии подобряват производството на енергия , издръжливостта и метаболизма на мазнините.

Проучване, проведено в университета Шиншу, установи, че участниците, практикуващи интервално ходене в продължение на пет месеца, са загубили 3–5 кг мазнини, докато тези, които са ходили с постоянно темпо, са наблюдавали много по-малки промени. Друго проучване установи, че при по-възрастните хора техниката на интервално ходене в продължение на 10 години е предпазила от свързани с възрастта усложнения, свързани с фитнеса.

Проучването на университета Шиншу също така предполага, че трябва да се отчитат подобрения във VO₂ max и намаление на систоличното кръвно налягане в продължение на няколко месеца.

Тази техника подходяща ли е за всеки?

Простият подход на тази техника на ходене определено я отличава. Няма обаче много проучвания, които да включват японската техника на ходене. Дали трябва да опитате този метод или не, зависи от вашето индивидуално здравословно състояние. Интервалното ходене е с ниско натоварване в сравнение с джогинга или бягането, така че като цяло е безопасно за начинаещи, възрастни хора и хора със заседнал начин на живот. За разлика от това, хората със сърдечни заболявания, неконтролирано високо кръвно налягане, проблеми със ставите или други медицински проблеми трябва да се консултират с медицински специалист, преди да започнат.