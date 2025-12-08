От килията: Болсонаро номинира сина си за президент на Бразилия

От килията си в Бразилия, където излежава присъда от над двадесет и седем години затвор, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро (2019-2023) подкрепи сина си Флавио, сенатор от Рио де Жанейро, като крайнодесен кандидат за следващите президентски избори, насрочени за октомври 2026 г. Решението изненада политическия свят и дълбоко раздели консервативния лагер, пише френският уважаван вестник Le Monde.

Флавио Болсонаро направи съобщението в петък, 5 декември, след като посети баща си в затвора три дни по-рано. „С голямо чувство за отговорност потвърждавам решението на най-великия политически и морален лидер на Бразилия, който ми поверява мисията да продължа нашия национален проект“, заяви той в социалните мрежи, добавяйки, че е „на разположение на Бог“.

Той не може, затова номинира сина си

Принуден да подаде оставка, бившият президент нямаше друг избор, освен да се оттегли. Осъден от Върховния съд през септември за опит за преврат срещу наследника си Луис Инасио Лула да Силва, Жаир Болсонаро също така е лишен от правото да заема длъжност до 2030 г. поради атаките си срещу електронната система за гласуване в Бразилия.

Халюцинациите на Болсонаро

Припомняме, че бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро получи халюцинации, че го подслушват. Така той обясни причините, които го накарали да манипулира електронната гривна на глезена си, която следеше движенията му, докато беше под домашен арест. Инцидент, който повдигна подозрение, че ще избяга и заради който съдията разпореди да се замени домашният арест с превантивно задържане в полицейския щаб в Бразилия, предаде испанското издание El Pais. ОЩЕ: Бившият президент на Бразилия получил халюцинации, че го подслушват