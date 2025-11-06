Как да предотвратите зимуването на оси близо до дома ви

Осите са вредители, които повечето хора просто не обичат да имат около себе си. Въпреки че имат някои ползи за градината ви, те са агресивни, а ужилванията им са болезнени и понякога дори смъртоносни. Освен това не е лесно да се държат далеч от имота ви. Поради агресията им, премахването на гнездата или използването на инсектициди може да бъде опасна практика, след като осите вече са се установили. Ето защо е важно да се опитате да ги спрете рано. Един от най-добрите начини да го направите е да ги хванете и да предотвратите зимуването на осата-майка във вашия двор и създаването на ново гнездо, когато температурите се повишат.

Как да се отървете от миризливката в градината си без химия

Ако виждате завръщането на оси всяка пролет, това може да е знак, че те презимуват някъде около дома ви. Въпреки че бихте могли да положите усилия да изловите осите-царици, ключът е да направите двора си достатъчно непривлекателен, така че царицата да потърси някъде другаде, за да създаде гнездо.

Най-лесният и натурален метод да се отървете от къртиците в двора

Има няколко начина да направите това. Повечето от стъпките включват премахване на местата, където царицата да гнезди, и премахване на предмети, които може да са привлекателни за колонията от оси - например почистване на двора, затваряне на големи дупки от външната страна на дома ви и премахване на източниците на храна. Може да е много работа да се контролира, но определено си струва да не допускате тези опасни жилещи насекоми близо до дома си през пролетта.

Премахнете източниците на храна

Още: Първото място в двора ви, което да проверите за оси преди зимата

Осите са склонни да разполагат домовете си на места, където имат лесен достъп до храна. Всъщност това е едно от нещата, които може да привличат оси към вашия дом и градина . За съжаление, неща като подсладената вода са склонни да бъдат вкусни както за колибри, така и за оси. Ако наистина искате да държите тези досадни същества далеч, може да се наложи да свалите тези хранилки. Освен това, боклуци, листни въшки, други малки насекоми, остатъци от храна и газирани напитки привличат тези вредители. Поддържайте двора си чист, дръжте боклука затворен и намалете присъствието на други насекоми, доколкото е възможно.

Най-ефективния начин да се отървете от къртиците в двора си

Премахнете старите гнезда

Има противоречиви мнения относно това дали е полезно или не да се премахват гнездата на оси през есента. Тъй като осите не ги използват повторно, няма шанс да се възползват от вече построено такова. Всъщност някои хора смятат, че оставянето му може да помогне да ги държите далеч. Ако обаче го премахнете достатъчно рано през есента, има вероятност да откриете, че царицата все още е вътре и не е в латентно състояние. Това означава, че може да е добър шанс да я убиете, преди да построи ново гнездо следващата година.

Премахнете старите феромони

Още: Инвазивни вредители по вашия чемшир, които могат да скапят градината ви

Една от причините, поради които може да искате да премахнете старо гнездо, са феромоните. Дори след като колонията изчезне, вероятно все още има миризми, които казват на други оси, че вашият двор е добро място за установяване на дом. За да спрете сигнала да изчезва, напръскайте мястото с препарат за миене на съдове и вода, след като премахнете гнездото. Можете също така да боядисате мястото, където е било гнездото, и да капнете няколко капки силно миришещи масла около пространството.

Още: Екологични начини да предпазите градината си от вредители

Запечатайте всички малки дупки

Осите-майки, които зимуват, не прекарват сезона в старо гнездо. Вместо това, те намират малка дупка и се крият там, докато не дойде време да излязат през пролетта. За да ги спрете да правят това в двора и дома си, ще трябва да обиколите и да поправите всички дупки, където биха могли да се скрият, включително пукнатини и пролуки в сайдинга и дървото. За по-големи отвори и такива, които не можете да запечатате напълно, покрийте зоната с мрежи, чиито дупки са твърде малки, за да могат осите да преминат през тях.