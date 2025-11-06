Учени за магнитното поле: Тази криза може да се случи отново и да промени съдбата на човечеството

Преди 41 000 години Земята е била близо до апокалиптичен сценарий, когато магнитното поле на планетата почти напълно се е сринало, според Unión Rayo. Този епизод е известен като „Екскурзията на Лашан“ и в резултат на това планетата ефективно е загубила естествената си защита от космическото лъчение. Тогава не е настъпило пълно обръщане на полюсите (където северът и югът си разменят местата), а временен колапс на магнитното поле.

В продължение на няколко хиляди години силата на магнитното поле е спаднала до по-малко от 10% от нормалните нива, оставяйки нашата планета напълно изложена на космически влияния. Полярните сияния, които обикновено се появяват само близо до полюсите, достигнаха умерени региони, където това явление никога преди не е било наблюдавано. Лъчите достигнаха Средиземно море, причинявайки генетични мутации и повишена смъртност сред много видове.

Според списанието Science Advances много от нашите предци са се укривали в пещери, други са променили облеклото си, за да се предпазят по-добре от слънцето, но най-удивителното е, че може би са използвали червена охра като естествен слънцезащитен крем. Те не само преживели тази криза, но и еволюирали културно - ритуалите и първите форми на символично мислене са започнали да процъфтявали сред хаоса в този период.

„Тази космическа криза може да е събудила интереса ни към небето и какво се крие отвъд него“, се казва в статията. Може ли това да се случи отново? Важно е да се отбележи, че магнитното поле е отслабнало значително през последните два века и учените са загрижени, че това може да отбележи началото на подобен процес или дори пълно обръщане на полярността.

Експертите пишат: „Всичко ще бъде съвсем различно сега. Зависим от електропреносните мрежи, телекомуникациите и сателитите. Ако тези системи се повредят, обществените дейности ще се сринат в рамките на часове. Разбира се, няма точна дата, но учените вече са бдителни, а космическите агенции непрекъснато наблюдават ядрото на Земята за признаци на промяна. За щастие, науката и технологиите могат да ни помогнат да изпреварим подобна ситуация чрез защита на електропреносните мрежи и разработване на протоколи.“

Отбелязва се, че днес магнитното поле изглежда отслабва отново, но сега разполагаме със знания, наука и много продукти, с които да се подготвим. Така че, ако небето над тропиците някога отново светне, това няма да е просто космическо шоу, а началото на нещо много лошо, съобщава още изданието.

Тъй като магнитното поле на Земята отново отслабва, историята може да се повтори. Следващото голямо геомагнитно смущение не е въпрос на „дали“, а на „кога“, добавят експертите.

