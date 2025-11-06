Любопитно:

След пластична операция: Нидерландка почина в Турция

06 ноември 2025, 16:14 часа 659 прочитания 0 коментара
След пластична операция: Нидерландка почина в Турция

Четиридесет и четири годишна жена от нидерландската провинция Южна Холандия е починала в Турция, потвърди говорител на Министерството на външните работи съобщението на вестник "Алгемейне Дагблад", предаде националната новинарска агенция АНП, цитирана от БТА. 

Според изданието жената от град Налдвейк е починала след пластична операция в Истанбул.

Още: Почина "жената-котка" Джоселин Вилденщайн: Кралицата на пластичните операции

Говорителят отказа да предостави повече подробности от съображения за поверителност. Роднините на жената получават консулска помощ.

По данни на "Алгемейне Дагблад" жената е била майка на няколко малки деца.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Колко опасни могат да са козметичните интервенции всъщност?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Турция пластична операция Нидерландия починала жена
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес