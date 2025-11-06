След пластична операция: Нидерландка почина в Турция

Четиридесет и четири годишна жена от нидерландската провинция Южна Холандия е починала в Турция, потвърди говорител на Министерството на външните работи съобщението на вестник "Алгемейне Дагблад", предаде националната новинарска агенция АНП, цитирана от БТА.

Според изданието жената от град Налдвейк е починала след пластична операция в Истанбул.

Още: Почина "жената-котка" Джоселин Вилденщайн: Кралицата на пластичните операции

Говорителят отказа да предостави повече подробности от съображения за поверителност. Роднините на жената получават консулска помощ.

По данни на "Алгемейне Дагблад" жената е била майка на няколко малки деца.

Още: Колко опасни могат да са козметичните интервенции всъщност?