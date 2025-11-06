Войната в Украйна:

Голите сцени не я плашат: Дженифър Лорънс за ролята си в нов психологически трилър (СНИМКА)

06 ноември 2025, 16:25 часа 0 коментара


Дженифър Лорънс сподели възгледите си относно снимането на голи сцени, демонстрирайки спокойно отношение към темата. Актрисата участва заедно с Робърт Патинсън в психологическия трилър "Die My Love" на режисьорката Лин Рамзи ("Трябва да поговорим за Кевин"). Филмът съдържа няколко голи сцени, включително такива със сексуално съдържание.

Снимка: Киномания

На специална прожекция на филма Лорънс коментира (цитирана от Vulture): "Не ми пука за голотата. Просто не ми пука. Не съм чувствителна по този въпрос. Исках Лин Рамзи да има пълна художествена свобода. Мисля, че бременността ми отне част от суетата и тревожността."

Актрисата си припомни и периода преди снимките на комедията „Без лоши чувства“ (2023): "Помня, че преди "Без лоши чувства" бях на диета, не ядях въглехидрати и тренирах постоянно."

Но, по думите ѝ, "Die My Love" е било съвсем различно преживяване: "Бях бременна. Какво можех да направя? Да не ям ли? Работех по 15 часа на ден. Просто бях уморена."

Без притеснение

Лорънс вече е изразявала подобно мнение. През 2023 г., при направата на филма, тя сподели, че докато снимала сцена на плажа, в която е напълно гола, е получила предупреждения от екипа си: "Всички около мен ме питаха: "Сигурна ли си? Сигурна ли си?" А аз дори не се замислих. Беше ми забавно."

Снимка: Getty Images

В последното си изявление тя допълва, че е било „освобождаващо“ да не се притеснява от начина, по който изглежда на екрана: „Спомням си, че ми изпратиха кадър в близък план на целулит и ме попитаха: „Искаш ли да го ретушираме?“ А аз казах: „Не. Това е задник.“

Филмът "Die My Love' излиза по кината през ноември, съобщава БГНЕС.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
