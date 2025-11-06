Това е най-лошото място в самолета

Дългият полет може да бъде истинско изпитание, ако изберете най-лошото място в самолета. Експерти обясниха къде е най-добре да не се сяда в самолета, за да се избегне шум и турбуленция. Изданието "Експрес" пише за това.

Най-лошото място в самолета

Много пътници се оплакват от шум, вибрации и чести турбуленции. Ето защо експертите съветват да избирате места предварително, когато резервирате билети, вместо да го оставяте на случайността. Експертите по въздушен транспорт казват, че задната част на самолета е най-нежелана за пътниците. Именно там турбуленцията се усеща най-силно, защото движението на самолета във въздуха осцилира около центъра му на тежестта, който е разположен по-близо до крилата на самолета.

„Седалките на най-задния ред са по-малко удобни. Те са до кухнята и тоалетните, където има повече шум и трафик. Обслужването тук е по-бавно, а изборът на храна е ограничен“, обясни експертът по пътувания Никълъс Смит.

Освен това, на задните седалки често се носи миризма на храна, а за тоалетните има постоянни опашки, което създава допълнителен дискомфорт по време на дълги полети. Според експертите, най-удобните места за летене са близо до крилата или по-близо до предната част на самолета. Там има по-малко турбуленция, двигателите работят по-тихо.

Също така в тези зони излизането от самолета отнема по-малко време.

Друга причина да се избягват задните редове е липсата на място за багаж. В зоната близо до кухнята и тоалетните, част от купетата често е заета от екипажа, така че пътниците трябва да търсят място за багажа си в съседните редове.

Експертите съветват да резервирате билетите си предварително и, ако е възможно, да изберете места в предната част на кабината или над крилата. Това ще ви осигури комфорт, спокойствие и приятно пътуване.

За да избегнете разочарование по време на полета си, трябва да резервирате място веднага при закупуване на билет. Избягвайте последните редове на самолета. Изберете места близо до крилата - те са най-стабилни по време на турбуленция.

Препоръчително е също да закопчавате предпазните си колани по време на целия полет, дори ако знакът „закопчайте предпазния колан“ не свети. Това ще ви помогне да избегнете наранявания по време на неочаквана турбуленция.

Не забравяйте, че турбуленцията е нормална част от летенето и самолетите са проектирани да се справят с нея, съветват експертите.

