Екологични начини да предпазите градината си от вредители

Независимо дали отглеждате малка повдигната леха в задния си двор или имате по-големи стремежи за обширно пространство, вредителите могат да бъдат постоянен източник на досада и да причиняват много проблеми в градината. Докато някои собственици на жилища може да посегнат към пестицидите още първия път, когато видят листни въшки от долната страна на листата на доматите си, химическите решения за проблем с вредителите също са вредни за екосистемата, която толкова усърдно работите да създадете.

Химикалите не само увреждат самите растения, но и убиват полезни видове насекоми, които работят с вас, за да елиминират заплахите в градината. Екологичните алтернативи, от друга страна, са полезни за света около вас и всъщност са по-ефективни в дългосрочен план в борбата с типичните градински вредители. Промяната в начина, по който се справяте с вредните насекоми в градината, не е трудна за прилагане и ще гарантира, че това, което отглеждате, е здравословно и питателно.

Поддържайте здравословни почвени практики

Първото нещо, което всеки собственик на жилище трябва да направи, за да намали химическата си зависимост, е да се съсредоточи върху почвата. Здравата почва осигурява хранителните вещества и влагата, от които се нуждаят растенията от целия спектър. Поради тази причина устойчивите градинарски практики често се фокусират върху изграждането и поддържането на висококачествена почва.

Изграждането на качествена почва е лесно начинание, което изисква само търпение и постоянство. Засаждането на детелина в моравата ви за целогодишно покритие или добавянето ѝ като покривна култура през по-студените месеци може да бъде чудесна отправна точка. Детелината е азотфиксатор, улавя го от въздуха и доставя хранителните вещества в почвата през корените си. Азотът е ключова съставка в състава на хлорофила на растението и следователно е решаваща добавка във всяка среда за отглеждане.

Компостирането е друга ефективна практика за повишаване на хранителната стойност на почвата. Хранителните вещества, които се намират в закупената от магазина почва, траят само няколко седмици или месеци, а пластмасовата опаковка на самата почва трябва да се изхвърли. Компостирането , от друга страна, е естествен процес на връщане на хранителните отпадъци в жизнеспособна, богата почва, която може да се добави директно в градината.

Редувайте културите, за да сведете до минимум нападенията от тях

Сеитбообращението е критична част от пъзела за производителите, които искат да подобрят добива в градината си. Отглеждането на една и съща култура на едно и също място сезон след сезон намалява жизнеспособността на растенията и води до по-малки реколти с течение на времето. Тази намаляваща производителност се случва в резултат на прекомерно натоварване с хранителни вещества в почвата, но също така и защото постоянните места за отглеждане насърчават колониите от вредители, които поглъщат здрава растителна маса.

Промяната на позицията на вашите растения на сезонна или годишна база може да окаже значително влияние върху хищните насекоми, които се хранят с листата, цветята и плодовете в градината. Листните въшки, гъсениците и обикновените гъсеници са особено неприятни за листната растителност. Те разкъсват листата на различни растения, като зеле, маруля или други листни зеленчуци. При други обстоятелства тези насекоми ще погълнат листата, от които плодното дърво или цъфтящият храст се нуждаят за фотосинтеза. Редуването на културите ви помага за естествено задържане на тези хищни видове чрез просто физическо дистанциране.