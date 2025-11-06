Какъв международен празник е утре, 7 ноември

На 7 ноември светът отбелязва 3 международни празника - Световния ден на отговорния туризъм, Международния ден на медицинската физика и Международния ден срещу насилието и тормоза в училище, включително кибертормоза.

Международен празник на 7 ноември

7 ноември е обявен за международен ден, посветен на съзнателния и устойчив подход към пътуванията, при който туристите и туристическата индустрия действат по начин, минимизиращ отрицателното въздействие върху природата, културата и общностите, като същевременно е от полза за местните жители.

6 ноември: Какво е забранено да правят жените на празника днес, какво трябва да се яде и да се прави за късмет

Също така, 7 ноември е Международен ден на медицинската физика. Съвременните медицински физици участват в създаването на изкуствен интелект за диагностика, 3D планиране на лъчетерапия, както и в разработването на нови методи за визуализация на тялото. Празникът е не само професионален - той подчертава, че технологиите и науката пряко спасяват живота на хората.

Този международен ден е учреден от Международната организация по медицинска физика, за да се повиши осведомеността за медицинската физика в световен мащаб и да се отбележи рожденият ден на Мария Склодовска-Кюри, известен учен с полско-френски произход (физик и химик) и пионер в изследванията на радиоактивността.

Тя е изучавала радиоактивността със съпруга си Пиер Кюри. Тя е първата жена, получила Нобелова награда, първият човек, спечелил Нобелова награда два пъти, и единственият човек, спечелил Нобелова награда в две различни области (физика и химия). Нейният принос към медицинската физика включва изследвания в областта на туморната лъчетерапия и разработването на мобилни рентгенови апарати за полеви болници.

Какъв международен празник е утре, 6 ноември?

Сред известните учени, които са положили основите и са допринесли значително за развитието на медицинската физика, са Вилхелм Рьонтген (открил рентгеновите лъчи), Анри Бекерел (изследвал радиоактивността), Харолд Е. Джоунс (изследвал използването на йонизиращо лъчение за лечение на рак), Розалинд Франклин (изследвала рентгеновата дифракция) и много други.

7 ноември е обявен и за Международен ден срещу насилието и тормоза в училище, включително кибертормоза. Международният ден за борба с насилието и тормоза в училище, включително кибертормоза, се отбелязва на 7 ноември по инициатива на ЮНЕСКО . Тази дата е установена през 2019 г. и има за цел да привлече вниманието към един от най-наболелите проблеми сред децата и юношите: тормоза в училище.

Според организацията милиони деца по света са изправени пред тормоз, включително онлайн насилие, което може да има сериозни психологически последици. На този ден училищата провеждат тематични уроци и обучения, а родители и учители обсъждат как да разпознаят тормоза рано и да защитят децата си.

На празника утре, 4 ноември, сложете този плод на перваза на прозореца и домът ви ще бъде защитен от всяко зло