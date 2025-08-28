Как се прави ракия от бъзак – тайните на една ароматна и лековита напитка

Рецепта за ракия от бъзак – стъпка по стъпка

Бъзакът, познат още като див бъз или черен бъз (Sambucus nigra), е растение, което от векове намира място в българската народна медицина и кухня. От плодовете му се приготвят сиропи, вино, сладка, а за по-смелите – и домашна ракия с неповторим аромат и лечебни свойства.

В следващите редове ще разгледаме как се прави ракия от бъзак стъпка по стъпка – от избора и подготовката на плодовете, през ферментацията, до дестилацията и съхранението.

Събиране и подготовка на плодовете

Бъзакът узрява в края на август и началото на септември. Плодовете трябва да са добре узрели, почти черни на цвят и леко меки на допир.

Съвети при събиране:

• Берат се само съвсем зрели плодове, защото недозрелите съдържат вещества, които могат да предизвикат неприятни реакции.

• Избирайте растения, които растат далеч от пътища и замърсени места.

• Използвайте ножица, за да отрежете целите гроздове, без да наранявате плодовете.

Подготовка:

1. Отделете зърната от дръжките – те имат горчив вкус и могат да повлияят на качеството на напитката.

2. Измийте плодовете добре с хладка вода, за да премахнете прах и дребни насекоми.

3. Оставете ги да се отцедят.

1. Приготвяне на джибрите

За приготвяне на джибри ще ви трябват:

• 10 кг добре узрял бъзак

• 3–4 кг захар (в зависимост от сладостта на плодовете)

• 20–25 литра вода

• Винен или хлебен мая (по желание) – ускорява и стабилизира ферментацията.

Процедура:

• Смачкайте плодовете с ръце или дървена точилка в голям съд, за да пуснат сока си.

• Разтворете захарта в топла вода и я изсипете при плодовете.

• Долейте останалата вода.

• Ако използвате мая, активирайте я предварително и добавете към сместа, след това рабъркайте добре.

2. Ферментация

• Сместа се сипва в обемист ферментационен съд

• Отворът се закрива с марля или капак с воден клапан, така въглеродният диоксид ще излиза, но въздух няма да може да влиза.

• Поддържайте около 20–25°C температура.

• За да няма плесен, рабърквайте ежедневно.

• 15–20 дни продължава ферменатцията.

3. Прецеждане

След приключване на ферментацията, прецедете джибрите през гъста марля или сито. Отделете течната част (мъстта) от твърдите остатъци. Колкото по-чист е сокът, толкова по-качествена ще бъде ракията.

4. Дестилация

Дестилацията е моментът, в който ферментиралата мъст се превръща в ароматна ракия.

Основни правила:

• Използвайте чист и добре поддържан казан.

• Загрявайте бавно, за да не прегори течността.

• Отделяйте първак (първите 50–100 мл на 10 литра материал) – съдържа метанол и не се пие.

• Събирайте „сърцето“ – средната фракция, която има най-добър вкус и аромат.

• Прекратете събирането, когато започне да се усеща тежък и неприятен мирис – това е „патокът“.

5. Омекотяване и отлежаване

Ракията от бъзак има естествено наситен аромат, но може да се омекоти и облагороди:

• Отлежаването е в стъклени дамаджани или добре подготвени дървени бъчви за месец.

• Добавете малко сушени плодове за по-мек вкус и сладост за 7–10 дни и след това да прецедите.

Какъв вкус да очакваме?

Ракията от бъзак е с наситен плодов аромат, леко сладникав вкус и приятен послевкус с горски нотки. Цветът ѝ е бледожълт до кехлибарен, в зависимост от отлежаването и съда за съхранение.

Здравословни качества

Въпреки че говорим за алкохол, в умерени количества ракията от бъзак запазва част от полезните свойства на плодовете:

• Съдържа антиоксиданти.

• Подпомага имунната система.

• Облекчава леки симптоми на настинка (в комбинация с чай и мед).

Важно: Не се препоръчва прекомерна употреба, особено при хора с чернодробни или сърдечни проблеми.

Традиционни поверия

В някои български села вярват, че бъзакът носи здраве и защита от болести, затова ракията от него се пазела за специални случаи – за почерпка при раждане на дете, за празници и за лечение при силна настинка. Често се поднасяла в малки чашки, а ароматът ѝ бил смятан за „мирис на лято в буркан“.