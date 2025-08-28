Има ли опасност от финансова криза във Франция?

Френският министър на финансите Ерик Ломбар заяви днес, че не вижда вероятност за финансова криза и че държавата няма проблеми с финансирането на икономиката, предаде БТА.

Изказването, направено на среща на бизнес лобистката група MEDEF, идва в момент, когато страната се готви за вот на доверие към правителството следващия месец.

Ломбар отбеляза също, че Франция ще постигне целта си за бюджетния дефицит за 2025 г.

Вчера, на заседание на кабинета президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция е стабилна страна със здрава икономика.

