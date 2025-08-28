Войната в Украйна:

Има ли опасност от финансова криза във Франция?

28 август 2025, 14:21 часа 154 прочитания 0 коментара
Има ли опасност от финансова криза във Франция?

Френският министър на финансите Ерик Ломбар заяви днес, че не вижда вероятност за финансова криза и че държавата няма проблеми с финансирането на икономиката, предаде БТА.

Изказването, направено на среща на бизнес лобистката група MEDEF, идва в момент, когато страната се готви за вот на доверие към правителството следващия месец.

Ломбар отбеляза също, че Франция ще постигне целта си за бюджетния дефицит за 2025 г.

Още: Макрон след драстичния спад на френски акции: Ние сме солидна страна със солидна икономика

Вчера, на заседание на кабинета президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция е стабилна страна със здрава икономика.

Френският финансов министър: Има риск да дойде МВФ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Франция финансова криза френска икономика Еманюел Макрон информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес