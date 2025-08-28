Войната в Украйна:

Роднина на крокодила: Откриха нов вид древен хищник

28 август 2025, 09:28 часа 0 коментара
Палеонтолози са открили в южната част на Аржентина нов вид хищник, родственик на съвременния крокодил, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Новата добре запазена фосилна находка е открита от аржентински и японски палеонтолози в Южна Патагония. Тя се е образувала преди около 70 милиона години в края на геоложкия период креда.

Палеонтолозите са открили „отлично запазени и съединени череп и челюсти”, както и почти пълен скелет на място, намиращо се на около 30 километра югозападно от аржентинския град Ел Калафате, според статия, публикувана в сряда в списанието PLOS One.

Хищникът, наречен Kostensuchus atrox, е достигал дължина от около 3,5 метра и е тежал около 250 килограма, казват изследователите.

Той е имал широка, мощна челюст и големи зъби, които му позволявали да пробива и разрязва „плътта на едри жертви“, според учените.

Те интерпретират характеристиките на животното „като адаптации към хиперканибализъм“ и индикация, че то „е играло ролята на суперхищник в тази екосистема от края на периода креда“.

Kostensuchus atrox принадлежи към изчезнала група влечуги, свързани със съвременните крокодили и алигатори. Според изследователите това е „най-късният“ представител на този вид хищници.

