Урсула фон дер Лайен идва в България: Ето причината

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август, съобщи БНТ. Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот. Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката й в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна.

Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия. Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев. По думите й служителите на представителството са в безопасност.

Припомняме, че именно във ВМЗ - Сопот се планира да бъде един от заводите на "Райнметал". ОЩЕ: Скоро два завода на "Райнметал" у нас: Борисов открехна за преговори за трети за дронове (ВИДЕО)