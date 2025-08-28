Бивш шеф на "Топлофикация София" временно ще ръководи ВиК– Перник

Бивш шеф на "Топлофикация София" ще ръководи ВиК–Перник до провеждането на конкурс за избор на нов управител. Стоян Цветанов заменя на поста му Борислав Иванов, който бе начело на водното дружество в града в продължение на близо шест години. Рокада стана факт на проведеното днес общо събрание на съдружниците на ВиК– Перник.

ОЩЕ: Отстраниха ръководството на столичната "Топлофикация"

"Мисля, че успях да постигна през тези години доста неща, които бяха позанемарени тук, доста се промени начинът на работа", каза Борислав Иванов, който пое водоснабдителната фирма в разгара на водната криза през 2020 г.

"Почти приключва вече водният цикъл- една инвестиция от близо 150 млн. лв. Мисля, че се справихме- за едни добре, за други- лошо. Да, имаше проблеми, имаше забавяния, имаше недоволства, имаше затваряне на пътища, но в крайна сметка, когато вече всичко приключи хората ще оценят, че сме направили нещо добро. И когато се вижда, че навсякъде има проблеми с водоснабдяването, хората тук ще оценят, че в края на летния сезон язовирът е пълен над 20 млн. при максимален обем от 25 млн. куб.м.", заяви Иванов пред БНР.

"Направихме доста и за град Радомир. Там освен работата по водния цикъл се направи един довеждащ водопровод, който миналата година още реши проблемите на немалка част от града. Благодарение на него сега направихме и една реконструкция и захранихме най- проблемната висока зона, която беше на режим", каза Иванов и пожела успех на следващия управител.

Стоян Цветанов е икономист и ще поеме дружеството след вписването на промените в Търговския регистър.