Паднал дрон през нощта на 27 срещу 28 август предизвика пожар в гора близо до Геленджик. Според оперативния щаб на Краснодарския край става въпрос за село Криница. Пожарът е пламнал на площ от около 0,7 хектара, 14 души и 4 превозни средства са участвали в гасенето му. Няма жертви, а аварийните служби работят, твърдят още от оперативния щаб. Интересното е, че селото се намира на около 10 км от двореца на диктатора Владимир Путин на нос Идокопас на Черно море, съобщи руската медия "Агентство".

За двореца на Путин и какво има в него, се разбра от разследване на опозиционера Алексей Навални през 2021 г. През февруари 2024 г. той почина в затворническа колония близо до Полярния кръг: Навални отговори на атаката срещу него с голямо разследване за "двореца на Путин".

Пожарът край Геленджик - 23-ма души са били блокирани

Пожарът е блокирал евакуацията на 23-ма души поради гъст дим и за да ги спасят, е била изпратена лодка. Евакуиран е бил и център за отдих.

Площта на пожара първоначално беше около 0,7 хектара, а след това се увеличи до 3,2 хектара, съобщи Министерството на извънредните ситуации, цитирано от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. Изпратен е хеликоптер Ми-8, който да потуши огъня.

Путин го е страх

По-рано платформата "Проект" съобщи, че Владимир Путин практически е спрял да лети до Сочи, където преди прекарваше по-голямата част от пролетта и есента. Източникът на публикацията обяснява това със страха на Путин за живота му след атаките с дронове срещу определени цели в града.

И през пролетта на 2024 г. имаше украинска атака с дронове срещу Геленджик, като отново се предполагаше, че може цел да е бил дворецът на диктатора. Геленджик се намира на север от Сочи, на около 250 км.

