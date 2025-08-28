Бивш шеф на ЦСКА критикува "поредното долно и неадекватно решение" на сегашното ръководство

Бившият спортен директор на ЦСКА Филип Филипов излезе с поредна позиция, в която критикува работата на изпълнителния директор на клуба Радослав Златков. Довод за новото изявление на Фичо стана решението на "армейците" да се разделят с дългогодишния си администратор Стойко Сакалиев. Припомняме, че в началото на месеца ръководството на "червените" назначи Димитър Вутов на негово място. Първоначално бе обявено, че бившият голмайстор ще продължи работата си в клуба, но в крайна сметка се е стигнало до раздяла по взаимно съгласие.

Фичо критукува "пощенския гълъб" за раздялата със Саката

"Поредното долно и неадекватно решение на "пощенския гълъб" е уволнението на Стойко Сакалиев, един честен, отдаден на работата и силно обичащ ЦСКА човек. Интрига..Уволнение..Интрига…Уволнение..това е сценария, по който работи този спуснат левскар за директор", написа Филипов в профила си във Фейсбук.

Това е поредната нападка на Фичо по адрес на Златков. Бившият шеф на "Армията" е категоричен, че именно "неадекватният левскар" е главен виновник за кризата в ЦСКА. Както е известно, за втора поредна година "червените" закъсняха със селекцията. Това се отрази пряко на представянето на отбора, който все още търси първата си победа под ръководството на Душан Керкез. Тимът е спечелил едва три точки от първите пет кръга в Първа лига и се намира на 15-а позиция в класирането. Това доведе до редица раздели по високите етажи в Борисовата градина, сред които със спортния директор Пауло Нога.

Освен това ЦСКА се раздели с голяма част от футболистите си. Ситуацията напомня много за тази от миналия сезон, когато главен виновник за закъснялата селекция бе именно Филипов. Неговите грешки сега позволяват на агенти да извиват ръцете на ръководството.