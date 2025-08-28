Играч на ЦСКА: Това е най-трудният момент в историята на клуба (ВИДЕО)

Един от играчите на ЦСКА определи моментното състояние на тима като най-трудното в историята на клуба. Както е известно, "армейците" все още търсят първата си победа от началото на сезона и са спечелили едва 3 точки от първите пет кръга, което им отрежда 15-а позиция в класирането на Първа лига. До този момент тимът, воден от Душан Керкез, е записал три равенства и две загуби. За ЦСКА престои среща с отбора на Славия, който също претърпява катастрофален старт и има с една точка повече.

Капитанът на "армейците" вярва, че ЦСКА отново ще бъде на върха

В такива моменти е трудно както за треньора, така и за играчите, да коментират случващото се, но точно в тези моменти се открояват лидерите. Именно такъв е капитанът на "червените" Густаво Бусато, който застана пред камерата на клубната телевизия, за да вдъхне вяра на феновете. Бразилският страж даде специално интервю, в което изрази надеждата си за предстоящите мачове, подкрепи отбора и треньора, и обясни как ще променят ситуацията.

"И аз, като феновете, много обичам ЦСКА. Ще дам пример - имам дъщеря на 5 години. След последния мач, който загубихме, тя плака много. Мисля, че тези нейни чувства са същите като на феновете на ЦСКА. Сега трябва футболистите, заедно с треньорския щаб на ЦСКА - като един екип, заедно да излезем от тежката ситуация и да върнем усмивките на хората. Да направим така, че да се гордеят с ЦСКА", заяви Бусато, който е сигурен, че ситуацията може да се преобърне.

"Преживяваме труден момент - това може би е най-трудният момент в историята на клуба. Но не можем да променим миналото, можем да променим само настоящето и бъдещето. Знаем, че пътят ще бъде дълъг и труден, трябва да имаме характер и да влагаме във всеки мач цялото си сърце. Само с енергия и смелост можем да променим ситуацията в ЦСКА", вярва бразилецът. "Както аз съм капитан, така има и други лидери в отбора. Всички имат една цел - ЦСКА да побеждава и да се върне на върха. Това е желанието на всички в тима."

