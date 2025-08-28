По-малко от 10 дни до събитието на годината - Saké ACT25@TSAREVETS GATES

На 7-и септември предстои най-специалното събитие за годината. Saké организират мащабно събитие пред портите на Царевец с начален час 16:00. За пръв път пред портите на Крепостта ще звучи електронна музика, а артистите, които ще вземат участие ще ви оставят без дъх! На място ви очакват куп активности, музика от световно ниво, специално изработени декори, проектирани за визията на Крепостта и ИЗНЕНАДИ, които не искате да пропуснете!

Още: Един от най-провокативните съвременни гласове - grandson, с първи концерт в България

Какво да очакваме от Saké ACT25@TSAREVETS GATES

Headliner на събитието ще бъде италианското дуо Agents of Time - неизменна част от артистите, участващи на най-големите фестивали в цял свят като Tomorrowland, Afterlife, Zamna и много, много други.

Пригответе се за нещо велико, нещо, което ще се случи за пръв път в България. Не пропускайте събитието на годината, а може би и на десетилетието, което ще постави страната ни на световната карта на електронната сцена.

Последни бройки билети можете да намерите на https://www.sake.bg/.

Още: Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последното си турне в България през март 2026 г.