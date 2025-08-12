Каква е тайната на най-вкусните задушени картофи в тенджера?

Една тънкост за задушените картофи в тенджера

Каква тенджера ни е нужна?

Вариации на рецепти и идеи за заместители

Какво прави тази рецепта толкова вкусна?

Тази старомодна рецепта за задушени картофи се предава от поколение на поколение. Тя е прост, кремообразен и ароматен начин за приготвяне на картофи. Тези задушени картофи са най-добрата гарнитура. Те са подходящи и за почти всяко хранене. Така че са чудесни и като обикновено ястие през седмицата.

• Нужни са ви много малко съставки.

• Супер лесни инструкции.

• Старите рецепти от времето на нашите баби винаги са най-добри.

• Това е ястие, което цялото семейство ще хареса.

Необходими хранителни продукти: Съставки

• 1 ½ килограма картофи сорт „Ръсет“, обелени и нарязани на парчета от 2,5 см

• ½ чаша несолено масло

• 2 чаени лъжички сол

• ½ чаена лъжичка черен пипер

• Вода

Снимка: iStock

Начин на приготвяне на задушени картофи в тенджера

Стъпка 1: Обелете картофите и ги нарежете на парчета от 2,5 см. Добавете кубчетата картофи в малка до средно голяма тенджера. За предпочитане е тенджерата да е с дебело дъно, за да не загорят картофите.

Стъпка 2: Налейте достатъчно вода, за да покрие горната част на картофите.

Стъпка 3: Добавете парчето масло отгоре и включете котлона на силен огън, за да заври течността в тенджерата.

Стъпка 4: В този момент добавете солта и черния пипер и разбъркайте. Намалете котлона на среден огън и продължете да варите на слаб огън за около 20 минути. Само докато картофите омекнат.

Стъпка 5: Разбърквайте картофите редовно по време на готвене.

Съвет: Уверете се, че започвате с варенето на картофите в студена вода. Това помага на картофите да освободят повече нишесте, а също така, ако пуснете картофите във вряща вода, рискувате външната им страна да се сготви твърде бързо, а средата да не е достатъчно сварена.

• Чесън на прах - добавете щипка, след като ястието се задуши.

• Лук на прах - същото като по-горе с чесъна на прах.

• Зехтин - Можете да замените част от маслото със зехтин.

• Заквасена сметана - добавете малко за по-богат вкус.

• Чушка - Можете да добавите малко чушка и дори лук.

• Пресни картофи - Много хора готвят по тази рецепта, използвайки този вид картофи и оставяйки картофените кори. Просто е нужно да се измият много добре преди готвене.

Използвайте някоя стара тенджера, която имате и е в семейството ви от дълго време. Така, на която имате доверие и никога не е прегаряла ястията, готвени в нея. Не е необходимо да си купувате нова. Много вероятно е новата да ви изненада неприятно като съсипе картофите ви.

Как да съхраняваме остатъците?

След като се охладят напълно задушените картофи, съхранявайте в херметически затворен контейнер в хладилник до 4 дни.

Това ястие може да се замрази добре, така че ако желаете, можете да го съхранявате в контейнер, подходящ за фризер, и да го замразите до 6 месеца.

Една тънкост за задушените картофи в тенджера

Снимка: iStock

Обикновено се препоръчва добавяне на сол в тенджерата само след като течността е завряла.. Солената вода има по-висока точка на кипене, така че ако нямате време, добавете солта, след като е започнала да ври.