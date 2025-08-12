Каква е тайната на най-вкусните задушени картофи в тенджера?

Тази старомодна рецепта за задушени картофи се предава от поколение на поколение. Тя е прост, кремообразен и ароматен начин за приготвяне на картофи. Тези задушени картофи са най-добрата гарнитура. Те са подходящи и за почти всяко хранене. Така че са чудесни и като обикновено ястие през седмицата.
Какво прави тази рецепта толкова вкусна?
• Нужни са ви много малко съставки.
• Супер лесни инструкции.
• Старите рецепти от времето на нашите баби винаги са най-добри.
• Това е ястие, което цялото семейство ще хареса.
Необходими хранителни продукти: Съставки
• 1 ½ килограма картофи сорт „Ръсет“, обелени и нарязани на парчета от 2,5 см
• ½ чаша несолено масло
• 2 чаени лъжички сол
• ½ чаена лъжичка черен пипер
• Вода
Снимка: iStock
Начин на приготвяне на задушени картофи в тенджера
Стъпка 1: Обелете картофите и ги нарежете на парчета от 2,5 см. Добавете кубчетата картофи в малка до средно голяма тенджера. За предпочитане е тенджерата да е с дебело дъно, за да не загорят картофите.
Стъпка 2: Налейте достатъчно вода, за да покрие горната част на картофите.
Стъпка 3: Добавете парчето масло отгоре и включете котлона на силен огън, за да заври течността в тенджерата.
Стъпка 4: В този момент добавете солта и черния пипер и разбъркайте. Намалете котлона на среден огън и продължете да варите на слаб огън за около 20 минути. Само докато картофите омекнат.
Стъпка 5: Разбърквайте картофите редовно по време на готвене.
Съвет: Уверете се, че започвате с варенето на картофите в студена вода. Това помага на картофите да освободят повече нишесте, а също така, ако пуснете картофите във вряща вода, рискувате външната им страна да се сготви твърде бързо, а средата да не е достатъчно сварена.
Вариации на рецепти и идеи за заместители
• Чесън на прах - добавете щипка, след като ястието се задуши.
• Лук на прах - същото като по-горе с чесъна на прах.
• Зехтин - Можете да замените част от маслото със зехтин.
• Заквасена сметана - добавете малко за по-богат вкус.
• Чушка - Можете да добавите малко чушка и дори лук.
• Пресни картофи - Много хора готвят по тази рецепта, използвайки този вид картофи и оставяйки картофените кори. Просто е нужно да се измият много добре преди готвене.
Каква тенджера ни е нужна?
Използвайте някоя стара тенджера, която имате и е в семейството ви от дълго време. Така, на която имате доверие и никога не е прегаряла ястията, готвени в нея. Не е необходимо да си купувате нова. Много вероятно е новата да ви изненада неприятно като съсипе картофите ви.
Как да съхраняваме остатъците?
След като се охладят напълно задушените картофи, съхранявайте в херметически затворен контейнер в хладилник до 4 дни.
Това ястие може да се замрази добре, така че ако желаете, можете да го съхранявате в контейнер, подходящ за фризер, и да го замразите до 6 месеца.
Една тънкост за задушените картофи в тенджера
Снимка: iStock
Обикновено се препоръчва добавяне на сол в тенджерата само след като течността е завряла.. Солената вода има по-висока точка на кипене, така че ако нямате време, добавете солта, след като е започнала да ври.