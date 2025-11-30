Стихотворението "Декември" от Елисавета Багряна

"Декември"Декември, ти донесемъгли и студ, и вятър,и с облаци надвесинебето над земята. И как са кратки дните,и колко пуст е дворът!Край огъня присвити,стоят на топло хората. Но скоро снеговетес килимите си белигори, нивя, полетагрижливо ще застелят. На зимата цветята —снежинките — ще падати пак ще е земятакато невеста млада. И с радост ний тогаваще си нарамим ските,и весели, и здравище идем в планините.Елисавета Багряна