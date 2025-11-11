Какъв църковен празник е на 12 ноември и какво трябва да знаете за него?

На 12 ноември Православната църква почита Александрийския патриарх Йоан Милостиви, който е получил такава слава сред народа заради добрите си дела. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Житие на св. Йоан Милостиви

Според житието на светеца, той се е отличавал с аскетизъм през целия си живот. След като преброил всички бедни в Александрия, той им раздал имуществото си. Страдащите получавали безплатна храна всеки ден, а два пъти седмично всеки можел да говори със самия патриарх и да приеме милостиня и храна от ръцете му. Три пъти седмично Йоан помагал на болните.

Той прекарал целия си живот в молитва и строг пост, помагайки на бедните и откупувайки пленници. Светецът се отличавал със скромност и кротост. Благодарение на своя праведен начин на живот, свети Йоан станал известен далеч отвъд пределите на Александрия.

След персийското нашествие в Египет, жителите на Александрия започнали да бягат. Свети Йоан потърсил помощ от Константинопол, молейки за изпращане на войски в Александрия, но така и не успял да се върне – починал, преди да стигне до родния си град Аматус.

Забрани, обичаи и поличби на 12 ноември

Човек не бива да започва кавги или конфликти - предците ни са казвали: "Който се кара на този ден, ще бъде във вражда за дълго време."

Не бива да се занимавате с тежък физически труд - бързо ще се изтощите и упоритият ви труд няма да доведе до желания резултат.

Забранено е да се започват нови дела - те няма да доведат до желания резултат.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден: топъл ден означава мека зима. Ако има гъста мъгла сутрин, очаквайте по-топло време. Ако на 12 ноември падне слана - ще има зима с размразявания. Ако вятърът е поривист и силен, очаква се ветровита зима. Ако има ярки звезди вечер, следващите дни ще бъдат студени. 12 ноември е бил известен в народния календар като Предзимник. Това име е обозначавало преходния период между есента и началото на зимата.

