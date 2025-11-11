Какъв международен празник е на 12 ноември и какво важно се е случило на този ден

Събития, които са се случили на 12 ноември

На 12 ноември светът отбелязва 2 международни празника - Международния ден на патологията и Световния ден за борба с пневмонията. На този ден в световната история са се случи и някои паметни събития.

Международен празник на 12 ноември

Международния ден на патологията. Той се отбелязва във втората сряда на ноември. Патологията е дял от медицината, който изучава причините, естеството и развитието на заболяванията, както и диагностиката чрез анализ на тъкани, органи, клетки и биологични течности.

Какъв международен празник е на 11 ноември 2025 година?

12 ноември е и Световен ден за борба с пневмонията . Пневмонията е възпаление на белите дробове, което може да бъде причинено от бактерии, вируси или гъбички и често е фатално, особено сред деца и възрастни хора. Денят е отбелязан за първи път през 2009 г. като съвместна инициатива на различни здравни организации.

Групите с висок риск от развитие на пневмония включват възрастните хора, децата под 5-годишна възраст, хората с хронични сърдечни и белодробни заболявания, диабет, имунодефицит и лоши навици. Симптомите на пневмония включват: кашлица, треска, затруднено дишане, втрисане, повишено изпотяване и значително влошаване на общото здравословно състояние.

Световният ден за борба с пневмонията играе жизненоважна роля в обединяването на правителства, организации и общности в борбата срещу това заболяване. Той предоставя платформа за застъпничество, повишаване на осведомеността и мобилизиране на ресурси за предотвратяване на милионите смъртни случаи, причинени от това предотвратимо и лечимо заболяване. Според Световната здравна организация (СЗО), пневмонията е причина за приблизително 14% от смъртните случаи при деца под пет години в световен мащаб, отнемайки над 700 000 живота годишно.

Какъв международен празник е на 10 ноември 2025 година?

Събития, които са се случили на 12 ноември

1893 г. - Първият печатен разказ на 17-годишния Джон Грифит (Джек Лондон), озаглавен „Тайфун край бреговете на Япония“, е публикувам в списанието „San Francisco Morning Call“.

1918 г. – Хетман Павло Скоропадски официално одобрява автокефалията на Украинската православна църква.

1918 г. - Австрия се обявява за република, с което се слага край на монархическата ера на Хабсбургите.

1967 г. – В Ню Йорк се открива Първият световен конгрес на свободните украинци, обединяващ представители на диаспората от различни континенти.

1992 г. - в 23:00 часа рублата е окончателно изтеглена от обращение в Украйна.

2010 г. – XVI Азиатски игри са проведени в Гуанджоу, Китай.

2014 г. – За първи път в историята на космонавтиката на повърхността на кометата Чурюмов-Герасименко е изстрелян автоматичен изследователски модул.

Какъв църковен празник е на 12 ноември и какво трябва да знаете за него?