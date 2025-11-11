Прецедент: Левски съди свой фен заради огромна глоба (СНИМКА)

Футболният клуб Левски е на път да създаде прецедент, като потърси съдебна отговорност от свой фен за нанесена финансова щета. "Сините" са завели дело срещу привърженик, за да си възстановят глоба от 19 000 лева, наложена от БФС заради неговото поведение, съобщава правният портал Lex.bg.

Санкцията бе наложена след мача на Левски срещу "Лудогорец" в Разград на 17 август 2024 г., част от петия кръг на първенството в Първа лига, завършил 1:0 за домакините. В сектора за гости фенът е залепил върху плексигласовата преграда над 20 стикера, подредени във формата на свастика. Той е бил разпознат по видеозаписи от камерите на стадиона и срещу него е съставен акт за административно нарушение. Още: Левски е на крачка от споразумение с нов мощен спонсор

Дисциплинарната комисия на БФС глоби Левски с 19 000 лева по доклада на делегата на срещата. Според Дисциплинарния правилник на БФС клубовете се санкционират с не по-малко от 37 500 лева, ако техен привърженик "обиди достойнството на лице или група лица чрез презрителни, дискриминационни или унизителни действия, свързани с раса, пол, цвят на кожата, език, религия или произход". Глобата на "сините" е намалена наполовина заради признати смекчаващи обстоятелства.

Сумата е удържана от БФС чрез прихващане от траншовете за телевизионни права, които се изплащат на клубовете.

Търсенето на извършителя

Подобна практика вече съществува в Европа. Миналия месец белгийският клуб "Стандарт Лиеж" обяви, че ще съди свой фен, след като хвърлена от трибуните чаша удари съдията по време на мач с "Антверпен". Извършителят бе идентифициран за по-малко от 24 часа.

У нас обаче процесът по установяване на нарушителя се оказва по-бавен. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е изпратил запитване до МВР дали извършителят е открит и наказан. От ведомството са потвърдили, че фенът е разпознат и санкциониран, но първоначално отказали да предоставят данните му, позовавайки се на Закона за защита на личните данни. Още: "Левски може би очакваше ЦСКА да му направи шпалир. На "Герена" много дълго надуваха балона и това ги подведе"

*Снимката е замъглена заради символиката на знака.

Въпреки това клубът е завел в Софийския районен съд частичен иск за 1000 лева. В исковата молба адвокатът на Левски Стоимен Чакалов посочва, че защитата на личните данни не може да бъде основание за ограничаване правото на клуба да търси обезщетение, тъй като по закон всеки е длъжен да поправи вредите, които е причинил.

По-късно МВР предоставя данните на нарушителя на "сините", включително видеозапис от стадиона и документи от административното производство.

Ответникът, посочен с инициали Л. К. Т., оспорва иска, твърдейки, че МВР не е доказало той да е подредил стикерите именно във формата на свастика. В акта било записано само, че е облепял плексигласовата преграда със стикери на фенклуб от Нови Искър, без доказателства за нацистки символи. Още: Не Левски, а Христо Янев съживи ЦСКА! И може би върна магията на българския футбол

По думите на защитата му не е издадено наказателно постановление, а административното производство е прекратено. "Представените записи и снимки не доказват връзка между него и извършителя на деянието", посочва адвокатът му.

Съдът тепърва ще се произнесе по казуса. Междувременно в парламента се обсъждат нови законодателни мерки срещу футболното хулиганство. С приетия на първо четене Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия управляващите целят да повишат сигурността на стадионите, но още в първите дебати признаха, че текстовете се нуждаят от сериозни корекции преди окончателното им приемане.