Фалшиви търговци на пелети хващат жертви във Фейсбук

Сигнал за измама е подал 42-годишен мъж в полицейското управление в Шумен, съобщават от ОДМВР в града. Минала седмица попаднал на обява за продажба на пелети на изгодна цена в група в социалната мрежа Фейсбук. Позвънил на посочения номер, свързал се с мъж, който му казал, че е производител на пелети. След кратка комуникация и уточнена цена за 350 лева на тон, последвала още една „промоция“- безплатна доставка до адрес. Мъжът поръчал 3 тона пелети, като подал адреса за доставка. “Производителят“ казал, че работят със записване, и че ще му доставят, след като бъде заплатена половината от стойността им. Така мъжът трябвало да преведе 525 лева, като след това било нужно да снима разписката с превода.

“Производителят“ изчезва

Превел парите на посочена банкова сметка, а след това пратил разписката за превода. Малко по-късно се опитал да се свърже по телефона с „производителя“, за да уточнят датата на доставка, но се включвала само гласова поща.

Потърсил отново обявата социалната мрежа, не успял да я открие. Подал сигнал, в РУ-Шумен е образувана проверка.

Снимка iStock

Напомняме, че в публикувани обяви в интернет пространството се предлагат отоплителни суровини на силно занижени цени.

Комуникацията за “изгодната сделката“, обикновено протича през социалните мрежи, като в този тип измами “търговците“ изискват да бъде извършено авансово плащане, сумата варира в широк диапазон в зависимост от поръчаните количества.

След изпращане на превода, очаквана доставка на пелети няма и връзката с мнимия продавач се губи.

Не давайте пари в аванс

Ако поискате да си вземете стоката директно от склад, измамниците не се съгласяват и твърдят, че предлагат безплатен транспорт до цялата страна.

Други пък обявяват цени за доставка, която обаче трябва да се плати предварително, за да се приеме и обработи поръчката.

ОДМВР- Шумен апелира гражданите да не се доверяват на обяви, публикувани в интернет, в които се предлагат изгодни сделки за отоплителни суровини на силно занижени цени.

Ако има изискване за капаро, или превод на определена сума за доставка, която следва да се плати по банков път или чрез системи за бързо разплащане - със сигурност става дума за опит за измама.

Плащайте само и единствено при получена стока. Не давайте пари “напред“ за нещо, което ви се струва изгодно и много евтино.