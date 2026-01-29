Присаждане на плодното дърво през зимата

Въпреки че много хора се фокусират върху ползите за здравето от градинарството през последните години, друг възнаграждаващ аспект от работата с растения не е получил толкова внимание. Градинарството насърчава любопитството и креативността, умения, използвани в научните изследвания, които могат да стимулират иновациите и да помогнат за подобряване на паметта. През зимата, когато градинарите имат малко повече време да учат, експериментират и да бъдат креативни, това е идеалното време за присаждане на овощни дървета в двора ви и наблюдение на това какво се случва.

Присаждането е техника, която свързва две или повече растения. Повечето овощни дървета не растат директно от семе, което означава, че може да имат различни характеристики от майчиното растение. За щастие, с малко познания, можете да присаждате овощни дървета, за да получите гарантирани резултати и да помогнете на вашите овощни дървета да растат и да дават плод по-бързо . Присаждането може също да ви помогне да отглеждате любимите си сортове, да спестите място в малки градини и да ви превърне в иновативен и креативен градинар.

При овощните дървета присаждането обикновено започва през зимата, докато дървото е в покой. Тъй като това е и времето от годината, когато градинарите имат малко повече време в графика си, за да научат нови техники, това е отлична възможност да разберат как работи присаждането, като го опитат. В основата си присаждането разчита на две ключови части, които работят заедно: подложка и издънка. След като ги подготвите, тази древна техника основно се свежда до сглобяване на частите, така че дървото да може да заздравее и да се съедини.

Как да изберем и подготвим издънката и подложката за присаждане

През зимата растенията са в латентно състояние и са по-малко стресирани от подрязването, така че това е подходящ момент за събиране на издънки за присаждане на овощни дървета. Издънките са частта от присаденото дърво, която дава плодове, така че внимателно подбраните сортове гарантират повече ябълки. Дървесината на издънката трябва да е дебела колкото молив и да е отрязана от миналогодишния прираст. Подложката се избира така, че да осигури добра основа за присаждане, а дърветата могат да бъдат на всякаква възраст и сорт. Разсадниковите ябълкови дървета се отглеждат от ограничен брой видове с доказани характеристики като устойчивост на болести и нисък размер, но можете да размножите плодно дърво от ябълков издънка, присадена върху някое от ябълковите дървета във вашия двор.

Присаждането не изисква професионален опит или сложна екипировка, въпреки че е полезно да си съберете инструментите, преди да започнете. Ще ви е необходим остър нож, за да правите гладки разрези, както и лента за присаждане и восък. След като подготвите издънката и подложката, направете съответстващи разрези на всеки от тях, за да можете да ги съедините.

Уверете се, че отрязаните повърхности се съединяват гладко и подравнете камбиевите слоеве, които се намират точно под външния слой на кората, тъй като там се случва магията. След като са съединени, присадката се държи на място с тиксо за присаждане и се запечатва, за да се поддържа влажна. През пролетта, когато от издънката поникнат листа, ще знаете, че присадката ви е била успешна.