Зимният сезон върви добре: По хотелите е скъпо, но това било, защото сме по-богати

Зимният сезон е в разгара си и върви много добре. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов.

"Има 6% ръст спрямо декември миналата година. Януари също върви много силно. Очакваме до края на сезона да държим стабилност и ще надхвърлим 3 млн. туристи. Тези с цел туризъм ще бъдат над 2,2 млн.", обясни той.

По думите му стаята за една нощувка по планинските ни курорти излиза около 100 евро.

Още: Емоция от звук и светлина: Боровец откри юбилейния ски сезон

"За декември имаме над 1,5 млн. пътувания на българи в България. Уикендово има около 230 000 пътувания", стана ясно още от статистиката на проф. Драганов.

Според него България има 5 основни зимни центъра - Банско, Боровец, Пампорово, Витоша, Мальовица.

От къде са чуждите туристи

Драганов цитиран данни, според които 56% от чуждите туристи у нас са от ЕС. От съседните страни най-много са туристите от Турция, след това от Румъния и Гърция.

Още: Преди сезона: КЗП започва засилени проверки в зимните курорти

"И през лятото имаме много интензивни пътувания на турци през България по икономически причини. Гърците имат много бизнеси в България и идват всяка седмица", посочи проф. Драганов.

Той добави, че смисълът на туризма е подобряване на местната икономика и създаване на работни места.

Източник: Unplash

"От 1 януари наше е всичко - Айфеловата кула, Колизеумът в Рим... До Париж е като да отидеш до Пазарджик. Няма кой да те спре, имаш евро. Еврото, което имаш в джоба си, имаш шанс да го изхарчиш на различни места. Край на всякакво мрънкане "това има, това няма". Имаш пари в джоба, върви и ги харчи", заяви експертът пред bg on air.

Поскъпването е факт, но то е, защото сме по-богати

Още: Зима 2025: България предлага ски ваканция без инфлация

Драганов се съгласи, че има поскъпване в хотелите по курортите ни, но посочи, че причината за това е, че "имаме повече пари в джоба си".

"В момента имаме голяма пробация на пазара, всички пробват цени. Всичко е нормално. Ако някой се стряска, ще имаме оттегляне на тези цени. Но заведенията са пълни, туризмът е пълен. Никой не ни извива ръцете. Ако се харчи на тази цена - харчи се. Ако не - имаме промоция", разясни той.

Според него 7 евро за капучино не са много, след като има кой да ги плати.

"И заплатите, и пенсиите трябва да скочат. И ще стане. Пазарът се балансира", коментира още проф. Драганов.