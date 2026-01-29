Любопитно:

29 януари 2026, 12:05 часа 105 прочитания 0 коментара
Зимният сезон върви добре: По хотелите е скъпо, но това било, защото сме по-богати

Зимният сезон е в разгара си и върви много добре. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов.

"Има 6% ръст спрямо декември миналата година. Януари също върви много силно. Очакваме до края на сезона да държим стабилност и ще надхвърлим 3 млн. туристи. Тези с цел туризъм ще бъдат над 2,2 млн.", обясни той.

По думите му стаята за една нощувка по планинските ни курорти излиза около 100 евро.

"За декември имаме над 1,5 млн. пътувания на българи в България. Уикендово има около 230 000 пътувания", стана ясно още от статистиката на проф. Драганов.

Според него България има 5 основни зимни центъра - Банско, Боровец, Пампорово, Витоша, Мальовица.

От къде са чуждите туристи

Драганов цитиран данни, според които 56% от чуждите туристи у нас са от ЕС. От съседните страни най-много са туристите от Турция, след това от Румъния и Гърция.

"И през лятото имаме много интензивни пътувания на турци през България по икономически причини. Гърците имат много бизнеси в България и идват всяка седмица", посочи проф. Драганов.

Той добави, че смисълът на туризма е подобряване на местната икономика и създаване на работни места.

"От 1 януари наше е всичко - Айфеловата кула, Колизеумът в Рим... До Париж е като да отидеш до Пазарджик. Няма кой да те спре, имаш евро. Еврото, което имаш в джоба си, имаш шанс да го изхарчиш на различни места. Край на всякакво мрънкане "това има, това няма". Имаш пари в джоба, върви и ги харчи", заяви експертът пред bg on air.

Поскъпването е факт, но то е, защото сме по-богати

Драганов се съгласи, че има поскъпване в хотелите по курортите ни, но посочи, че причината за това е, че "имаме повече пари в джоба си".

"В момента имаме голяма пробация на пазара, всички пробват цени. Всичко е нормално. Ако някой се стряска, ще имаме оттегляне на тези цени. Но заведенията са пълни, туризмът е пълен. Никой не ни извива ръцете. Ако се харчи на тази цена - харчи се. Ако не - имаме промоция", разясни той.

Според него 7 евро за капучино не са много, след като има кой да ги плати.

"И заплатите, и пенсиите трябва да скочат. И ще стане. Пазарът се балансира", коментира още проф. Драганов.

