България има нова звезда! Димитър Кисимов е на 1/2-финал на Australian Open

29 януари 2026, 12:00 часа 123 прочитания 0 коментара
Димитър Кисимов се класира за полуфиналите на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис. 17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха над четвъртите в схемата Танишк Кондури и Кийтън Ханс (САЩ) със 7:6(5), 7:6(4) за час и 36 минути на корта. В спор за място на финала Кисимов и Дойг ще се изправят срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия).

Мачът беше изключително драматичен. В първия сет нямаше нито един пробив и всичко се реши в тайбрек. Там Кисимов и Дойг показаха хладнокръвие, поведоха с 6:3 точки и от третата си възможност затвориха частта. Вторият сет се разви по същия сценарий - отново без пробиви и нов тайбрек. При 6:4 българинът и южноафриканецът показаха спокойствие и още при първия си мачбол сложиха точка на двубоя.

За българския талант това е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите. Той отпадна в първия кръг на сингъл в Мелбърн. Към момента Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година той достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

