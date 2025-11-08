Какъв международен празник е на 9 ноември 2025?

На 9 ноември 2025 година светът отбелязва 2 международни празника. Единият празник е Световният ден на осиновяването. Също така на 9 ноември се отбелязва и Международният ден срещу фашизма, расизма и антисемитизма.

Международен празник на 9 ноември

9 ноември е Световният ден на осиновяването. Това е ден, посветен на семействата, осиновили деца, на хората, които самите са били осиновени, както и на всички, които подкрепят култура на грижа, приемане и семейна топлина за децата, лишени от родителска грижа. Инициативата започва в Съединените щати през 2014 г. и бързо се разпространява по целия свят благодарение на социалните медии, благотворителни организации и фондации, които работят с приюти и подкрепят грижите за децата в семейството.

9 ноември е ден, отбелязван по целия свят в чест на осиновяването. Той е създаден, за да се повиши обществената осведоменост за проблемите, пред които са изправени сираците и приемните семейства. Празникът е учреден през 2014 г. от преподобния Ханк Фортенър. Той не само призова за ден, който да напомня на обществеността за трудния живот на децата без родители, но и организира събиране на дарения за семейства, отглеждащи осиновени синове и дъщери.

Инициаторът на празника отбелязва, че някои традиционни култури нямат сиропиталища, тъй като отношението към най-уязвимите – децата и възрастните хора, е продиктувано от религията, която забранява оставянето на такива хора без дом. Идеята на свещеника е възприета от загрижена общественост и много страни скоро се присъединиха към празника.

На този ден в много страни по света се провеждат флашмобове. Организаторите призовават хората да бъдат съзнателни за тежкото положение на сираците. Обществеността е призована да помага на домове за сираци, интернати и приемни семейства. По случай събитието се провеждат и набиране на средства, благотворителни събития и тематични представления, като приходите отиват за фондове за помощ на домове за деца, лишени от родителска грижа.

9 ноември е и Международният ден срещу фашизма, расизма и антисемитизма . Датата е избрана по някаква причина: именно в нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 г. се е състояло събитието, известно като Кристалната нощ (или „Нощ на счупените прозорци“) – масов погром срещу евреите в нацистка Германия.

