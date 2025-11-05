Какъв международен празник е утре, 6 ноември?

На 6 ноември честваме два международни празника - Международния ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти и Международния ден на проектния мениджър.

Международен празник на 6 ноември

6 ноември е Международният ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти. Идеята за този ден се основава на разбирането, че военните действия имат катастрофални последици не само за хората, но и за природата. Експлозии, пожари, химическо замърсяване, опустошение на земя, унищожаване на водни ресурси - всичко това подкопава екологичната устойчивост на регионите за десетилетия напред. ООН и международните екологични организации учредиха деня като символ на глобална отговорност. Той е предназначен да напомни на правителствата и военните структури, че дори във времена на конфликт околната среда се нуждае от защита и рационално използване на ресурсите.

По решение на 56-ата сесия на Общото събрание на ООН,Международен ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти се отбелязва ежегодно на 6 ноември от 2001 г.

На 5 ноември 2001 г. Общото събрание на ООН обявява 6 ноември всяка година за Международен ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти. При вземането на решението си, Общото събрание призна, че щетите върху околната среда, причинени по време на въоръжени конфликти, засягат екосистемите и природните ресурси дълго след края им, често се простирайки отвъд националните граници и живота на едно-единствено поколение.

6 ноември е Международният ден на проектния мениджър. Той се отбелязва в първия четвъртък на ноември. Международният ден на проектния мениджър се очертава като професионален празник за специалистите, отговорни за планирането, координирането и успешното изпълнение на проекти в различни индустрии: от информационните технологии и строителството до образованието и публичната администрация.

Международният ден на проектния мениджър се отбелязва и на 10 юни. Този ден е празник за всички специалисти по управление на проекти и е предназначен да признае важната им роля в съвременния свят. Проектните мениджъри играят ключова роля за успешното завършване на проекти от всякакъв мащаб, от големи инфраструктурни проекти до малки предприятия.

Международният ден на управлението на проекти, известен още като Международен ден за управление на проекти, е създаден, за да се повиши осведомеността за ролята на специалистите по управление на проекти и тяхното въздействие върху бизнеса и обществото. Този ден също така признава постиженията на проектните мениджъри и техния принос за развитието на конкретна област.

