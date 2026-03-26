Клас на износоустойчивост при ламинирания паркет – какво означава и защо е важен

Когато избираш ламиниран паркет, сигурно си попадал на обозначения като AC4, AC5 или Клас 31, 32, 33. Това не са просто маркетингови номера – те показват реалната устойчивост на настилката, нейната здравина и за какво натоварване е подходяща.
Изборът на грешен клас може да доведе до бързо износване, надраскване и нужда от подмяна много по-рано, отколкото очакваш. Именно затова разчитането на тези обозначения е ключово за всяко помещение.
Класовете и реалната им употреба
Класовете на износоустойчивост се определят чрез специални тестове – абразивни, ударни, температурни и химични.
Обикновено ще ги срещнеш под формата AC3, AC4, AC5 (технически клас) и Клас 31, 32, 33 (за употреба в определена зона).
Как да избереш правилния клас за всяка стая?
Едно и също покритие не може да служи еднакво добре във всяка стая.
Спалнята е тиха зона с минимално натоварване, а във всекидневната е съвсем различно - там се ходи постоянно, местят се мебели, посрещат се гости. Затова и настилката трябва да отговаря на изискванията на помещението.
Кухнята и коридорът от своя страна са най-натоварените места - там замърсяванията и стъпването с обувки са ежедневие, а в кухнята има и по-висок риск от разливане на вода. За тези зони е логично да се търси по-висок клас, като при кухнята е особено важно да се търсят и водоустойчиви серии и правилен монтаж, а не само висок клас на износоустойчивост.
Често срещани заблуди при избора
Няма нужда да избираш най-високия клас, ако помещението не го изисква. Това често води до излишно завишаване на бюджета, без реална полза.
Също така – не се подвеждай, че дебелината на плоскостта е равна на издръжливостта. Един 10 мм паркет с нисък клас може да се износи по-бързо от 8 мм паркет с висок AC рейтинг.
Цената също не е гаранция – обърни внимание на сертификатите, гаранцията и производителя.
Информираният избор спестява време и пари
Когато съобразиш класа на износоустойчивост с реалната употреба, печелиш в дългосрочен план. Настилката ще издържи по-дълго, няма да губиш време и пари за подмяна или ремонти, и ще се наслаждаваш на интериор, който изглежда добре, дори след години.
Направи информиран, а не импулсивен избор – и ще си благодарен за това след няколко години.