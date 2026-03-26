Клас на износоустойчивост при ламинирания паркет – какво означава и защо е важен

Как да избереш правилния клас за всяка стая?

Когато избираш ламиниран паркет, сигурно си попадал на обозначения като AC4, AC5 или Клас 31, 32, 33. Това не са просто маркетингови номера – те показват реалната устойчивост на настилката, нейната здравина и за какво натоварване е подходяща.

Изборът на грешен клас може да доведе до бързо износване, надраскване и нужда от подмяна много по-рано, отколкото очакваш. Именно затова разчитането на тези обозначения е ключово за всяко помещение.

Класовете и реалната им употреба

Класовете на износоустойчивост се определят чрез специални тестове – абразивни, ударни, температурни и химични.

Обикновено ще ги срещнеш под формата AC3, AC4, AC5 (технически клас) и Клас 31, 32, 33 (за употреба в определена зона).

Едно и също покритие не може да служи еднакво добре във всяка стая.

Спалнята е тиха зона с минимално натоварване, а във всекидневната е съвсем различно - там се ходи постоянно, местят се мебели, посрещат се гости. Затова и настилката трябва да отговаря на изискванията на помещението.

Кухнята и коридорът от своя страна са най-натоварените места - там замърсяванията и стъпването с обувки са ежедневие, а в кухнята има и по-висок риск от разливане на вода. За тези зони е логично да се търси по-висок клас, като при кухнята е особено важно да се търсят и водоустойчиви серии и правилен монтаж, а не само висок клас на износоустойчивост.

Често срещани заблуди при избора

Няма нужда да избираш най-високия клас, ако помещението не го изисква. Това често води до излишно завишаване на бюджета, без реална полза.

Също така – не се подвеждай, че дебелината на плоскостта е равна на издръжливостта. Един 10 мм паркет с нисък клас може да се износи по-бързо от 8 мм паркет с висок AC рейтинг.

Цената също не е гаранция – обърни внимание на сертификатите, гаранцията и производителя.

Информираният избор спестява време и пари

Когато съобразиш класа на износоустойчивост с реалната употреба, печелиш в дългосрочен план. Настилката ще издържи по-дълго, няма да губиш време и пари за подмяна или ремонти, и ще се наслаждаваш на интериор, който изглежда добре, дори след години.

Направи информиран, а не импулсивен избор – и ще си благодарен за това след няколко години.