Какво трябва да знаят хората, които посягат към кафето преди 9 сутринта

Много хора започват деня си с чаша кафе, но фармацевт предупреждава, че времето, в което го пиете, може да повлияе на това как се чувствате през целия ден.

Фармацевтът Роджина Шамс Натери от Roseville Labs обясни защо пиенето на кафе веднага след събуждане, особено преди да пиете вода или да ядете каквото и да било, може да причини повече дискомфорт, отколкото полза за някои хора, пише Mirror.

Натери обяснява, че пиенето на кафе преди вода не е най-добрият начин да започнете деня, защото тялото все още не се е рехидратирало след нощен сън.

Тя добавя също, че това не следва естествения сутрешен ритъм на тялото. Кортизолът, хормон, който ви помага да се събудите, естествено се повишава след събуждане, а кофеинът, приет твърде рано, може да увеличи нервността, дискомфорта или чувството за вътрешно безпокойство при някои хора.

Въпреки това, има период сутрин, когато първата чаша кафе често се понася по-добре.

„Кафето обикновено се понася по-добре 60 до 90 минути след събуждане, защото дава на тялото достатъчно време да се събуди естествено, така че кофеинът да може да се използва по-ефективно“, каза Натери.

Други сутрешни навици, които трябва да се избягват, фармацевтката предупреждава, че проблемът не е само в кафето. Според нея има и други сутрешни навици, които често се представят като здравословни, но не са подходящи за всеки.

Например, закуска с високо съдържание на захар и ниско съдържание на протеини може да причини внезапни колебания в нивата на кръвната захар и енергията.

Упражненията на празен стомах са подходящи за някои, но за други това може да доведе до спад на енергията и допълнително натоварване на тялото, особено ако вече са уморени или не са се хидратирали достатъчно.

Проверката на имейла веднага след събуждане може да натовари мозъка през първата част на деня и да създаде усещане за умствена умора.

Най-добрият начин да започнете деня за по-постоянна и дълготрайна енергия, Натери препоръчва по-спокоен старт.

„Започнете с вода преди кофеина, за да възстановите течностите си. Опитайте се да ограничите времето пред екрана в рамките на първия час след събуждане и се осигурете на естествена сутрешна светлина, като например кратка разходка, за да подпомогнете циркадния си ритъм“, съветва тя.

Медицинските източници също подчертават значението на редовното време за събуждане и излагането на сутрешна светлина, когато става въпрос за поддържане на циркадния ритъм. Тя също така препоръчва да се направят подходящи изследвания, преди да се приемат добавки.

„Витамин B12, желязо и магнезий могат да бъдат полезни, но приемът им трябва да се координира с кръвни изследвания, за да се види дали са ефективни. Магнезият често е по-подходящ вечер, отколкото сутрин, когато хората очакват енергиен тласък“, добави тя.

Ако се чувствате изтощени около 15:00 часа, една от възможните причини може да е начинът, по който започвате деня си.

Като отложите първата си чаша кафе, естественото ви ниво на бдителност може да се стабилизира, преди кофеинът да започне да действа, което намалява вероятността от внезапен енергиен срив по-късно. Освен това, пиенето на кафе на празен стомах веднага след събуждане може да увеличи стомашната киселина и да причини киселини при някои хора.

Клиниката Майо заявява, че кофеиновото кафе може да влоши симптомите на рефлукс и киселини.

Накратко, по-добре е първо да се хидратирате, да хапнете богата на протеини закуска и едва след 60 до 90 минути да посегнете към първата си чаша. Много хора след това се чувстват по-постоянно енергични през останалата част от деня.