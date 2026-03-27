Питат Тръмп какво става с обикновените иранци, той се сваля на водещата (ВИДЕО)

27 март 2026, 11:40 часа
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп за пореден път доказа какво представлява - ако още има хора, които да не са наясно. Този път Тръмп "блесна" пред Fox News - той взе да сваля водещата Дейна Перино, след като тя му зададе крайно сериозния въпрос какво става с обикновените иранци след старта на новата война, има ли той някаква информация, която да сподели.

Сериозната тема и съответно въпросът беше париран по типичен мачовски начин - със сексуални намеци, уж поднесени като форма на възхищение. Така темата бързо беше изместена - Тръмп да каже дали обикновените иранци имат дори достъп до храна и вода предвид ужаса на войната, стартирана от него.

Вместо отговор, последва "спомен" как някога си Тръмп обядвал с Перино, обаче сега тя даже била по-красива от онова време, но пък той не можел да ѝ го каже (обаче го каза), защото това щяло да му убие моментално политическата кариера. И оплакване как в днешно време не можеш да кажеш на една жена, че е красива. Мнозина биха се съгласили, само че за всичко си има време и място:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп сексизъм Fox News война Иран иранци Дейна Перино
