Футбол и музика с обща мисия в дългосрочно партньорство

Българският футболен съюз (БФС) и МУЗИКАУТОР продължават партньорството си чрез подписване на дългосрочен договор за сътрудничество и уреждане на авторските права за музиката, използвана по време на спортни събития и футболни срещи от първенствата и турнирите, с което да се гарантира устойчиво развитие на спортната и културната среда.

Споразумението обхваща широк кръг от дейности, фокусирайки се върху дългосрочното уреждане на правата за използване на музикални произведения по време на футболни мачове и събития, като същевременно утвърждава ангажимента и на двете организации за регламентирано и законосъобразно използване на интелектуална собственост.

С взаимното си сътрудничество и двете организации продължават да споделят разбирането, че футболът е не само спортна проява, но и значим социален и културен феномен. За Българския футболен съюз развитието на играта е тясно свързано със създаването на позитивна среда – както на терена, така и извън него, а музиката е съществен елемент, който създава атмосфера, обединява публиката и допринася за по-вълнуващо преживяване.

„Футболът трябва да възпитава ценности. Нашата цел е той да бъде не само спорт, но и инструмент за образование и позитивна социална промяна. Уважението към труда, както на играчите, така и на създателите на съдържание, е в основата на тази мисия“ заяви Андрей Петров, Изпълнителен директор на Българския футболен съюз.

„Музиката и спортът споделят обща мисия – да обединяват хората и да създават емоция. Когато уважаваме авторите, ние инвестираме в културата и в по-добра среда на стадионите“ заяви Иван Димитров, Изпълнителен директор на Музикаутор.