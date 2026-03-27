САЩ вдигат възрастовия праг за влизане в армията, Израел разширява задължителната военна служба

Американската армия разширява обхвата на набирането на кадри, като повишава максималната възраст от 35 на 42 години, гласят нови вътрешни правила, с които са се запознали от телевизия ABC News. Тази мярка не е без прецедент. Армията вече беше повишила горната възрастова граница до 42 години през 2006 г., в разгара на войната в Ирак, преди да я понижи отново до 35 години десетилетие по-късно. Сега Щатите воюват срещу друга страна от Близкия изток - Иран.

Възстановяването на горната граница привежда армията в по-голямо съответствие с правилата на Военновъздушните сили (ВВС) и Военноморските сили (ВМС) - и двете ограничават набирането на 41 години. Корпусът на морската пехота ограничава новобранците до 28 години, въпреки че по-възрастните кандидати могат потенциално да се запишат със специално разрешение.

Не е свързано с Иран?

Два източника, запознати с решението, заявиха пред ABC News, че промяната се подготвя от месеци и не е свързана с продължаващата война с Иран. Вместо това тя отразява дългосрочните усилия на армията да разшири канала за набиране на кадри на фона на продължаващия недостиг.

Средната възраст на новобранците се повишава незначително, като се увеличава от 21 години през 2010 г. до почти 23 години миналата година, показват данни на армията, прегледани от медията.

Освен това армията вече ще позволява набирането на лица с осъждания за притежание на марихуана, но само ако е едно.

Според Пентагона най-голямото препятствие при набирането на кадри е все по-малкият брой подходящи кандидати. Министерството на отбраната е изчислило, че само около 23% от младите американци (на възраст между 17 и 24 години) отговарят на изискванията за служба. До голяма степен това се дължи на академичните резултати на входния тест на армията, затлъстяването и криминалните досиета.

Нетаняху планира разширяване на задължителната военна служба

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху междувременно заяви, че правителството му планира да удължи задължителната военна служба - също заради все по-сериозен недостиг на личен състав, съобщи на 26 март израелската обществена телевизия KAN. Нетаняху направи тези коментари по време на заседание на кабинета по въпросите на сигурността в отговор на предупреждението на началника на Генералния щаб Еял Замир, че армията може да „се срине“, ако кризата не бъде разрешена: Началникът на израелската армия: На ръба сме. В Иран се засилва натискът да бъде произведено ядрено оръжие.

Той заяви, че правителството ще предприеме стъпки за преразглеждане на законите за наборната служба и удължаване на срока на служба след еврейския празник Пасха. Секретарят на кабинета Йоси Фукс заяви, че правителството ще разгледа както удължаването на срока на служба, така и внасянето на нов законопроект за наборната служба веднага след празника.

Отхвърляйки възраженията на правния съветник на Комисията по външни работи и отбрана на Кнесета (израелския парламент) относно облекчаването на изискванията за наборна служба за ултраортодоксалните евреи, Нетаняху заяви: „Неговата роля е да съветва, но решенията се вземат от нас".

Говорителят на израелската армия Ефи Дефрин заяви, цитиран от Анадолската агенция, че армията е изправена пред недостиг от около 15 000 войници, включително 8000 бойци.

Израелски военни представители посочиха като основни причини за недостига нарастващите оперативни изисквания, включително продължаващите операции в Газа, атаките срещу Иран и "Хизбула" в Ливан, както и осигуряването на сигурността на селищата, построени върху окупираните палестински територии в Западния бряг. Те предупредиха, че докато мисиите се увеличават, броят на войниците намалява.

Съгласно действащото законодателство израелските мъже изтърпяват 32 месеца задължителна военна служба, а жените – 24 месеца, като в момента се обсъждат предложения за удължаване на срока до 36 месеца.

