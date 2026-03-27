Няма равна: Тейлър Суифт със седем нови музикални отличия (ВИДЕО)

Музикалната суперзвезда Тейлър Суифт доминира на 13-ите годишни награди на iHeartRadio, спечелвайки седем отличия, съобщиха Ройтерс и "Billboard". Сред призовете на Суифт са за изпълнител на годината и най-добър поп албум за "The Life of a Showgirl". Отличието за изпълнител на годината ѝ беше връчено от олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Алиса Лю.

Снимка: Getty Images

От сцената на театър "Долби" в Лос Анджелис Тейлър Суифт насърчи артистите да си дават време да усъвършенстват уменията си, без да търсят незабавна обратна връзка в интернет.

"Твърдо вярвам, че всичко, с което храниш ума си, той ще усвои, а всичко, с което храниш интернет, той ще се опита да унищожи. Не искам това да се случи с вашите мечти", каза тя.

Към трофеите си Суифт добави и за песен на годината и най-добър музикален клип за "The Fate of Ophelia".

Със седемте си отличия Тейлър Суифт подобрява собствения си рекорд като най-успешната изпълнителка в историята на шоуто с 41 общо награди.

Отличията на iHeartRadio са признание за най-слушаните изпълнители на годината в неговите станции и приложение.

Водещ на церемонията беше рапърът и актьор Лудакрис, който получи и отличие за забележителни постижения, отбелязва "Билборд".

Останалите с награди

Сред останалите призьори на наградите на iHeartRadio се наредиха още Джон Меленкамп (приз "Икона"), Майли Сайръс (приз за новаторство), Алекс Уорън (музикален пробив на годината и песен на годината за Ordinary), "Хънтрикс" от анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" (дует/група на годината), Розе и Бруно Марс (най-добро сътрудничество за APT.), Сабрина Карпентър (поп изпълнител на годината), Морган Уолън (кънтри изпълнител на годината), Кендрик Ламар (хип-хоп изпълнител на годината), Крис Браун (ритъм енд блус изпълнител на годината), Shinedown (рок изпълнител на годината), Бед Бъни (латино/ърбан изпълнител на годината), Розе (кей-поп изпълнител на годината), Stray Kids (кей-поп група на годината), Golden от "Кей-поп: Ловци на демони" (кей-поп песен на годината) и други, информира БТА.

