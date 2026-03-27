"Синдромът на скъсания менискус": Адемов обясни явлението и заговори за злоупотреби

Министърът на труда и социалната политика в служебното правителство на Андрей Гюров - Хасан Адемов заговори за злоупотреба със социалната система за контролиран вот, стана ясно от брифинга му пред медиите. Социалният министър посочи, че вече е получил сигнали, като съответно ги е предал на рокуратурата и изрази надежда тя да разследва информацията. "Опитът да се злоупотреби с европейската солидарност и да се прехвърли като заслуга на политически партии или определени местни авторитети, са налице", уточни Адемов.

По думите му това дори са факти, които са известни през годините.

"Имаме открита телефонна линия, имаме сайт, на който може денонощно да се подават сигнали, за да може да реагираме", каза още Адемов и призна, че вече има такива обаждания.

"Синдромът на скъсания менискус"

Министърът обаче не пожела да даде подробности и да ги споменава конкретно, защото по думите му "веднага заработва имунната система на статуквото".

"Получава се синдромът на скъсания минискус или на внезапното заболяване или на съвсем модерния прийом участие в листите, за да може да бъдат защитени", добави още служебният социален министър.