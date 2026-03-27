Нов ценови шок: Рязко поскъпване на моторните масла в Русия

27 март 2026, 13:20 часа
Нов ценови шок: Рязко поскъпване на моторните масла в Русия

Нов ценови шок за потребителите се задава в Русия. Производителите на моторни масла в предупредиха за увеличение на цените на своите продукти с 5-15 на сто през април. Те обявиха това в писма до партньори, с които вестник "Известия“ се запозна. Една компания отдаде решението на "нестабилната ситуация“ на пазара на петрол и петролни продукти, произтичаща от войната между САЩ и Израел и Иран.

Основният проблем са добавките

Източник от петролната индустрия заяви пред изданието, че основният проблем е в добавките към моторни масла, които исторически се произвеждат само от няколко компании в Европа, САЩ и Китай. Междувременно, прекъсванията в логистиката и недостигът на запаси поради военния конфликт в Близкия изток доведоха до рязко покачване на цените.

Това беше потвърдено от United Petrochemicals, компания, специализирана в производството на смазочни материали и технически течности. Тя добави, че подобна ситуация се наблюдава и на пазара на суровини за антифриз и автомобилни химикали. Според компанията всички доставчици, включително най-големите местни петролни компании, следят отблизо ситуацията и своевременно коригират цените в съответствие с колебанията в световните цени.

Руската икономика е част от световната икономика и последната в момента преживява покачване на цените на широка гама от стоки, включително петрол и петролни продукти, отбеляза Дмитрий Гусев, заместник-председател на Надзорния съвет на Асоциацията "Надежден партньор“. Той обаче посочи, че в случай на масово покачване на цените, Федералната антимонополна служба (ФАС) ще ги разследва, а Министерството на енергетиката може да наложи временна забрана за износ на масла.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
