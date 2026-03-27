Няколко евро на статия: Италианските журналисти под натиск

Италианските журналисти започнаха национална стачка днес. Те искат адекватно заплащане, защита за независимата журналистика и по-голяма сигурност на работните места.

Организатор на протеста е Италианската федерация на журналистите (FNSI), която настоява за нов колективен трудов договор. "Адекватното заплащане не е привилегия. Свободната и независима журналистика не е привилегия“, заявяват от профсъюза.

Секторът е под натиск

Журналистите алармират за продължаващи съкращения, спад на заплатите и засилваща се несигурност въпреки милионните държавни субсидии за медиите. Покупателната способност на заплатите в сектора е намаляла с близо 20% заради инфлацията, показват данните на Италианския национален статистически институт. В същото време делът на журналистите на постоянен трудов договор намалява, а зависимостта на свободно наетите автори расте.

Профсъюзът критикува практиката на възнаграждения от "няколко евро на статия" за фрийлансъри, които често работят без социални привилегии и стабилност.

Спор с издателите

Издателите са предложили ограничено увеличение на заплатите, съчетано с допълнителни съкращения за новоназначени служители – ход, който според синдиката задълбочава неравенствата между поколенията в редакциите.

Нова стачка вече е насрочена за 16 април.

Структурна криза в сектора

В сектора се наблюдава дългосрочен спад в тиражите на печатните медии – тенденция, която засяга не само Италия, но и повечето развити пазари. Комбинацията от икономически натиск, дигитална конкуренция и концентрация на собствеността поставя под въпрос устойчивостта на традиционните медии и засилва дебата за бъдещето на журналистиката.