Пътешествие из необятния свят на сушито

Когато помислим за суши, често си представяме модерна чиния в луксозен ресторант, прецизно подредени рулца и щипка екзотика. Но истината е, че сушито е много повече от просто хапка с риба. То е хилядолетна традиция, философия на търпението и истински триумф на вкуса.

От консервация до деликатес: Историята

Противно на общоприетото схващане, корените на сушито не са в Япония, а в поречието на река Меконг в Югоизточна Азия. Преди около две хилядолетия хората са открили, че ако осолят рибата и я обвият в сварен ориз, ферментацията на ориза произвежда млечна киселина, която запазва месото годно за консумация месеци наред. Любопитното е, че тогава оризът се е изхвърлял – той е бил само "опаковка" за консервиране.

Чак през XVIII век в Едо (днешно Токио), Ханая Йопей прави революция, като предлага нигири – парче прясна риба върху овкусен с оцет ориз, което се приготвя бързо и може да се яде с ръце.

Когато японците приемат този метод, те започват да съкращават времето за ферментация. През периода Едо (1603–1868) настъпва златният час. Търговците в Токио се нуждаели от храна, която да се яде в движение. Ханая Йопей решава да пропусне месеците на ферментация и просто да добави оцет към ориза, за да симулира киселия вкус. Това променя всичко. Така сушито се превръща в първата "бърза храна" в света.

Знаете ли, че...?

Оризът е звездата: Думата „суши“ всъщност се отнася до ориза, овкусен с оцет, сол и захар, а не до рибата. Буквалният превод е „кисел на вкус“. Един истински майстор (Итамае) се обучава до пет години само в приготвянето на ориза, преди да му бъде позволено да докосне рибата. Температурата на ориза при сервиране трябва да е точно колкото човешката телесна температура (около 36–37°C).

Ножовете са наследство от самураите: Професионалните суши ножове са директни наследници на самурайските мечове катана. Остриетата им се заточват само от едната страна, за да правят перфектно гладък разрез без да разкъсват фините фибри на рибата.

Уасабито често е „фалшиво“: Истинското уасаби (Wasabia japonica) е изключително скъпо и трудно за отглеждане. Това, което обикновено виждаме в ресторантите, е смес от хрян, горчица и зелена боя. Първоначално уасабито е било използвано не заради лютивината си, а заради антибактериалните си свойства, които помагали за предотвратяване на натравяне от суровата риба.

Смисълът на джинджифила: Розовите листенца маринован джинджифил ( гари ) не са гарнитура към рибата. Те се ядат между различните видове суши, за да „изчистят“ небцето и да подготвят вкусовите рецептори за следващия вкус.

Синьоперата риба тон не винаги е била на почит : Преди векове мазните части на туната ( торо ) са били считани за нискокачествени и често са били изхвърляни или давани на котките. Днес едно парче висококачествено о-торо може да струва колкото цяла вечеря в обикновен ресторант.

Жените и сушито: Дълго време в Япония се е вярвало, че жените не могат да бъдат суши майстори, защото телесната им температура е „твърде висока" и това би развалило фината сурова риба. Днес, за щастие, тези предразсъдъци изчезват и има невероятни жени готвачи.

Кратък наръчник за начинаещи

Ако се чувствате объркани от менюто, ето основните видове:

Нигири: Ръчно оформена топка ориз с парче риба отгоре. Маки: Класическото ролце, увито в кори от водорасли (нори). Урамаки: „Обърнато“ ролце, при което оризът е отвън (като известната „Калифорния“). Сашими: Чисти резени сурова риба, поднесени без ориз.

Про съвет: Когато топите нигири в соевия сос, обърнете го така, че само рибата да докосне соса. Ако потопите ориза, той ще попие твърде много течност и ще се разпадне, губейки деликатния си баланс.

Етикетът: Как да не обидите майстора?

Японците вярват, че храненето е ритуал. Ето няколко неписани правила, които ще ви накарат да изглеждате като истински познавач: