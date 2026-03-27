Сериозни съмнения в капацитета и уменията на Тръмп. Техеран постига целите си

Американският президент Доналд Тръмп отложи плана си да "унищожи" иранската енергийна инфраструктура и отново се отказа от ултиматума си. Този път той удължи с 10 дни крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори Ормузкия проток. Това е втори такъв случай за последните четири дни, като той твърди, че бил взел това решение в отговор на "искане от страна на иранското правителство", пише "Дейли телеграф". В събота Тръмп обяви 48-часов ултиматум, преди да започне "унищожаването" на енергийната инфраструктура на Иран, а в понеделник удължи срока с още 5 дни.

Дипломацията на Тръмп е провал. Той не знае какво прави

"Ню Йорк таймс" също изразява съмнения "в дипломацията в свободен стил на Тръмп" предвид "патовата ситуация около Иран". Войната се проточва по-дълго, отколкото Тръмп е очаквал. Тръмп изглежда объркан - той продължава да заплашва с ескалация, но в същото време изглежда сякаш се опитва да намери някакво дипломатическо решение.

Още: Питат Тръмп какво става с обикновените иранци, той се сваля на водещата (ВИДЕО)

Не е ясно кой в правителството на Тръмп ще отговаря за преговорите с Иран - вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който се противопоставяше на войната, държавният секретар Марко Рубио, който, напротив, подкрепи военната интервенция, специалният пратеник Стив Уиткоф или зет му Джаред Къшнър.

"Тази смесица от емисари - личен приятел, член на семейството, гълъб и ястреб отразява импровизирания подход към международните отношения и пренебрежението към дипломатите от кариерата" на Тръмп, пише "Ню Йорк таймс". Картината става още по-мътна от потока на мислите, които Тръмп изразява в социалните мрежи и пред телевизионните камери - обявява нещо, отказва се от него, отправя заплахи, оттегля ги.

Дипломацията на Тръмп по отношение на Иран е провал. Това смята Даниел Кърцър, бивш посланик на САЩ в Израел по време на управлението на Джордж Буш-младши. Според него президентът изглежда несигурен в собствените си цели. "Тръмп казва, че иска деескалация, но дали изобщо знае какво означава това", попита Кърцър пред "Ню Йорк таймс".

Той обвини Тръмп и, че държи настрана дипломати от кариерата. Вместо това е поверил дипломацията на Уиткоф и Къшнър, които не са дипломати, а имат опит в сферата на недвижимите имоти.

Още: Докато Тръмп злослови за Украйна, Русия открито се прицели в Прибалтика (ОБЗОР - ВИДЕО)

Много чуждестранни дипломати споделят опасенията, че дипломатическият апарат на САЩ не функционира правилно, коментира "Ню Йорк таймс". "Америка е загубила контрол върху собствената си външна политика", пише външният министър на Оман Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди в статия, публикувана миналата седмица в сп. "Икономист".

"Унищоженият" Иран, който все не е унищожен

"Уолстрийт джърнъл" пък поставя акцент върху резултатите от военните действия на Тръмп до този момент. "САЩ и Израел почти от месец нанасят удари по ирански ракетни бази, като поразяват отново и отново някои от тях. Но ракетите на Техеран продължават да летят", пише американският вестник.

Иран вече нанася удари с ракети с по-голям обсег от позиции, разположени по-надълбоко в територията му, след като въздушните удари в началото на войната нанесоха тежки поражения на базите и мобилните ракетни установки, разположени по брега. Иран сега изстрелва далеч по-малко ракети – до около 12 на ден, но те вече са насочени към по-слабо защитени обекти в Израел и в Персийския залив, а в някои случаи нанасят по-големи поражения.

Още: Тръмп обяви, че след края на мандата си ще се кандидатира за президент на друга държава

Израелската армия казва, че е унищожила или извадила от строя около 330 от приблизително 470-те мобилни ракетни установки на Иран.Според израелски изчисления преди началото на войната Иран е разполагал с до 2500 балистични ракети, продължава "Уолстрийт джърнъл".

Въпреки това Иран все още е в състояние да изстрелва ракети "Хорамшахр". Миналата седмица Иран удари израелските градове Димона и Арад, най-вероятно именно с "Хорамшахр", които са оборудвани с бойни глави с касетъчни боеприпаси, посочва изданието.

Още: Не искам глупав човек да бъде президент (ВИДЕО)

Иранските ракетни системи устояват на американско-израелските удари. И затова явно няма да се осъществи ключовата цел на САЩ и Израел във войната - предотвратяването на възможността Техеран да застрашава Близкия изток с ракети и дронове, прогнозира "Уолстрийт джърнъл". А Техеран от своя страна засега успява да постигне целите си - проточване на конфликта, повишаване на цената, която страните износителки на петрол и САЩ трябва да платят, и оцеляване на режима, посочва американският вестник.

Израел разбира, че смяна на режима в Иран няма да има

"Израелската армия се съмнява, че войната ще доведе до отстраняване на иранския режим", извежда в заглавие британският "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

"Израелската армия е все по-скептична по отношение на възможността за смяна на режима в Иран през следващите седмици, което поставя под съмнение една от основните военни цели на премиера Бенямин Нетаняху", пише изданието.

"Режимът изглежда отслабен, но досега не сме наблюдавали прояви на дезертьорство … или каквито и да е индикации за загуба на контрол", казва Раз Зимт, специалист по Иран, от Института за изследвания на националната сигурност в Тел Авив. "Вижда се устойчивостта на една система, която е изграждана в продължение на 47 години", добавя той, цитиран от "Файненшъл таймс".