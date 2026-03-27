Франция начерта план за Ормузкия проток, Иран обвини "корумпирания" Тръмп в лъжа за танкерите (ВИДЕО)

Военното ръководство на Франция започна широки международни консултации относно начините за възстановяване на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток, след като военните действия в региона утихнат. Трафикът по този воден път, който е от ключово значение за световния транзит на петрол и втечнен газ (около 20% от глобалните доставки минават оттам), значително намаля и на практика е блокиран от иранския режим в отговор на войната на САЩ и Израел.

Още: САЩ пращат още 10 000 войници в Близкия изток: Тръмп мисли и казва, че преговаря с точните хора в Иран (ВИДЕО)

Планът не е свързан с войната, а е за мирно време

Френските представители подчертаха, че инициативата не е свързана с текущите военни операции и ще бъде реализирана едва след прекратяването на военните действия. Целта, по думите им, е да се гарантира възобновяването на морския трафик в един от най-стратегически важните проливи в света.

Дискусиите са ръководени от началника на френските въоръжени сили Фабиен Мандон чрез голяма видеоконференция с участието на партньори от различни континенти - общо Париж е осъществил контакти с около 35 държави.

Припомнете си кой е Мандон: Френският топ генерал разпали дебат: Трябва да сме готови да жертваме децата си във война срещу Русия (ВИДЕО).

Франция е засилила своето военно присъствие в региона, като части от френския флот са разположени в Източното Средиземноморие и по-широкия Близък изток, за да се подготвят за евентуални мисии след конфликта.

Според източници от сферата на отбраната, цитирани от Reuters, всяка бъдеща мисия вероятно ще започне с операции по разминиране, последвани от охрана на търговските танкери, преминаващи през района. Въпреки това официални представители отбелязаха, че координацията и оперативният капацитет остават ключови предизвикателства.

Още: Тръмп: Доверието в мен е 100%, на хората им харесва, че ги защитавам от лунатици с ядрено оръжие (ВИДЕО)

Революционната гвардия е върнала три танкера, влезли в Ормузкия проток

Иранската революционна гвардия съобщи на 27 март, че Ормузкият проток остава затворен, и предупреди корабите, свързани със съюзниците на САЩ и Израел, да не преминават през него. Гвардията съобщи, че три контейнеровоза, които са имали разрешителни, са били върнати, след като са се опитали да влязат в определените коридори за корабоплаване.

Още: Ако не спрете да се струпвате по бензиностанциите, ще ги затворим: Първа държава с крути мерки

IRGC:



This morning, following the lies of the corrupt president of America regarding the openness of the Strait of Hormuz, three container ships of different nationalities moved toward the designated corridor for the transit of ships with permits, which were turned back with a… pic.twitter.com/uIvDmzpBQJ — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Всяко преминаване през пролива ще срещне „решителна реакция“, предупредиха гвардейците. Всеки кораб, пътуващ „от или към“ пристанища на държави, съюзници на Вашингтон или Израел, няма да може да премине през протока, добави Революционната гвардия.

Според гвардията изявлението е отговор на "лъжите на корумпирания президент на САЩ", че протокът е отворен. В случая се визират думите на Доналд Тръмп, според когото от Иран му казали, че ще пуснат 8-10 танкера, свързани със Съединените щати, да преминат през пролива - жест на "добра воля" от Техеран, докато се водели преговори.

⚡️ Donald Trump: “They will give us eight ships with oil; they will sail tomorrow,” — on Iran’s “present.” https://t.co/MJh6CoK65w pic.twitter.com/gT5GUlfRRu — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026

Още: Иран изглежда печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?